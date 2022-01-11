11 января 2022

Аналитики сообщили о росте зарплат пермяков на 17%

© Служба новостей «URA.RU»
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Медианная зарплата в прошлом году в Перми составила 30 тысяч рублей Фото:

Работодатели Перми увеличили зарплату своим сотрудникам. В среднем заработная плата для пермяков увеличилась на 17%. Таким исследованием поделились с URA.RU аналитики компании «Авито».

«По исследованиям аналитического центра „Авито Работа“ за прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%», — сообщается в исследовании. Медианная зарплата пермяков составила в 2021 году 30 тысяч рублей.

Так, в группе профессий «автобизнес», «строительство», «управление персоналом» средняя зарплата составила 40 тысяч рублей, в «транспорте и логистике» — 36,8 тысяч рублей. В сфере продаж среднее зарплатное предложение по итогам прошлого составило 28 тысяч рублей, в сфере искусства и развлечений — 26 тысяч рублей, страхования — 23 тысяч рублей, образования — 20,7 тысяч рублей, охраны и безопасности — 20 тысяч рублей. По мнению аналитиков, повышение средней зарплаты связано с тем, что работодатели чаще сталкиваются с кадровым дефицитом. Компании увеличивают зарплаты и премии, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых.

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Работодатели Перми увеличили зарплату своим сотрудникам. В среднем заработная плата для пермяков увеличилась на 17%. Таким исследованием поделились с URA.RU аналитики компании «Авито». «По исследованиям аналитического центра „Авито Работа“ за прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%», — сообщается в исследовании. Медианная зарплата пермяков составила в 2021 году 30 тысяч рублей. Так, в группе профессий «автобизнес», «строительство», «управление персоналом» средняя зарплата составила 40 тысяч рублей, в «транспорте и логистике» — 36,8 тысяч рублей. В сфере продаж среднее зарплатное предложение по итогам прошлого составило 28 тысяч рублей, в сфере искусства и развлечений — 26 тысяч рублей, страхования — 23 тысяч рублей, образования — 20,7 тысяч рублей, охраны и безопасности — 20 тысяч рублей. По мнению аналитиков, повышение средней зарплаты связано с тем, что работодатели чаще сталкиваются с кадровым дефицитом. Компании увеличивают зарплаты и премии, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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