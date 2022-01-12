Указ Путина о повышении пенсий выполнят задним числом

Пенсии будут проиндексированы на 8,6% задним числом — 1 января 2022 года. Об этом журналистам рассказала зампред комитета Совфеда РФ Елена Бибикова.
«Пенсии, скорее всего, будут проиндексированы на 8,6% задним числом — уже с 1 января этого года», — сказала РИА «Новости» Бибикова.
В ходе совещания президента РФ с правительством, Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%. Он поручил правительству России подготовить необходимые предложения по данному вопросу в самое ближайшее время.
Пенсии будут проиндексированы на 8,6% задним числом — 1 января 2022 года. Об этом журналистам рассказала зампред комитета Совфеда РФ Елена Бибикова. «Пенсии, скорее всего, будут проиндексированы на 8,6% задним числом — уже с 1 января этого года», — сказала РИА «Новости» Бибикова. В ходе совещания президента РФ с правительством, Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%. Он поручил правительству России подготовить необходимые предложения по данному вопросу в самое ближайшее время.