Указ Путина о повышении пенсий выполнят задним числом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что правительству РФ следует покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции Фото:

Пенсии будут проиндексированы на 8,6% задним числом — 1 января 2022 года. Об этом журналистам рассказала зампред комитета Совфеда РФ Елена Бибикова.

«Пенсии, скорее всего, будут проиндексированы на 8,6% задним числом — уже с 1 января этого года», — сказала РИА «Новости» Бибикова.

В ходе совещания президента РФ с правительством, Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%. Он поручил правительству России подготовить необходимые предложения по данному вопросу в самое ближайшее время.

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Пенсии будут проиндексированы на 8,6% задним числом — 1 января 2022 года. Об этом журналистам рассказала зампред комитета Совфеда РФ Елена Бибикова. «Пенсии, скорее всего, будут проиндексированы на 8,6% задним числом — уже с 1 января этого года», — сказала РИА «Новости» Бибикова. В ходе совещания президента РФ с правительством, Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%. Он поручил правительству России подготовить необходимые предложения по данному вопросу в самое ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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