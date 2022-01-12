В Германии сделали новое заявление о вступлении Украины в НАТО

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Украина. Славянск, против нато, плакат
Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Об этом пишут журналисты ссылаясь на высказывание Хебештрайта.

«Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать… Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО — прим. ред.) не обсуждается», — так Хебештрайт ответил на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются, в том числе не расширения альянса на восток, пишет РИА «Новости».

Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января.

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Об этом пишут журналисты ссылаясь на высказывание Хебештрайта. «Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать… Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО — прим. ред.) не обсуждается», — так Хебештрайт ответил на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются, в том числе не расширения альянса на восток, пишет РИА «Новости». Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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