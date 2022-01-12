В Германии сделали новое заявление о вступлении Украины в НАТО

12 января 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Об этом пишут журналисты ссылаясь на высказывание Хебештрайта. «Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать… Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО — прим. ред.) не обсуждается», — так Хебештрайт ответил на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются, в том числе не расширения альянса на восток, пишет РИА «Новости». Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Об этом пишут журналисты ссылаясь на высказывание Хебештрайта. «Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать… Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО — прим. ред.) не обсуждается», — так Хебештрайт ответил на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются, в том числе не расширения альянса на восток, пишет РИА «Новости». Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января.