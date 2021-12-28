В ЕС назвали неприемлемыми требования России к НАТО

«Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями. Особенно в отношении Украины», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt.
Европейский дипломат также упрекнул Москву в том, что она впервые диктует свои требования в подобной письменной форме. По его словам, российский документ выглядит как «условия, высказанные победителем». Также он отметил, что на подобных переговорах должны быть представители Евросоюза.
Боррель подчеркнул, что расширение НАТО и ситуация на Украине должны быть не единственными пунктами повестки во время переговоров Россией. Он призвал ЕС поднять все случаи «нарушения» Москвой условий Хельсинских соглашений 1975 года, закрепляющих территориальные и политические итоги Второй мировой войны.
Требования России остановить дальнейшее расширение НАТО на восток Европы являются неприемлемыми. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке переговоров с США о расширении НАТО, которые предварительно запланированы на 10 января. На 12-е число намечена встреча российских дипломатов с представителями альянса, а 13-го ожидаются переговоры между РФ и ОБСЕ. «Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями. Особенно в отношении Украины», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt. Европейский дипломат также упрекнул Москву в том, что она впервые диктует свои требования в подобной письменной форме. По его словам, российский документ выглядит как «условия, высказанные победителем». Также он отметил, что на подобных переговорах должны быть представители Евросоюза. Боррель подчеркнул, что расширение НАТО и ситуация на Украине должны быть не единственными пунктами повестки во время переговоров Россией. Он призвал ЕС поднять все случаи «нарушения» Москвой условий Хельсинских соглашений 1975 года, закрепляющих территориальные и политические итоги Второй мировой войны.