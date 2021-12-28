В ЕС назвали неприемлемыми требования России к НАТО

29 декабря 2021 в 08:38 Размер текста - 17 +

Предложенный МИД РФ «мирный договор», по словам Жозепа Борреля, является неприемлемым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Требования России остановить дальнейшее расширение НАТО на восток Европы являются неприемлемыми. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке переговоров с США о расширении НАТО, которые предварительно запланированы на 10 января. На 12-е число намечена встреча российских дипломатов с представителями альянса, а 13-го ожидаются переговоры между РФ и ОБСЕ. «Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями. Особенно в отношении Украины», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt. Европейский дипломат также упрекнул Москву в том, что она впервые диктует свои требования в подобной письменной форме. По его словам, российский документ выглядит как «условия, высказанные победителем». Также он отметил, что на подобных переговорах должны быть представители Евросоюза. Боррель подчеркнул, что расширение НАТО и ситуация на Украине должны быть не единственными пунктами повестки во время переговоров Россией. Он призвал ЕС поднять все случаи «нарушения» Москвой условий Хельсинских соглашений 1975 года, закрепляющих территориальные и политические итоги Второй мировой войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Требования России остановить дальнейшее расширение НАТО на восток Европы являются неприемлемыми. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке переговоров с США о расширении НАТО, которые предварительно запланированы на 10 января. На 12-е число намечена встреча российских дипломатов с представителями альянса, а 13-го ожидаются переговоры между РФ и ОБСЕ. «Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями. Особенно в отношении Украины», — заявил Боррель в интервью немецкому агентству Welt. Европейский дипломат также упрекнул Москву в том, что она впервые диктует свои требования в подобной письменной форме. По его словам, российский документ выглядит как «условия, высказанные победителем». Также он отметил, что на подобных переговорах должны быть представители Евросоюза. Боррель подчеркнул, что расширение НАТО и ситуация на Украине должны быть не единственными пунктами повестки во время переговоров Россией. Он призвал ЕС поднять все случаи «нарушения» Москвой условий Хельсинских соглашений 1975 года, закрепляющих территориальные и политические итоги Второй мировой войны.