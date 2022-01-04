В НАТО подтвердили переговоры с Россией 12 января

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йен Столтенберг созвал заседание совета Россия — НАТО 12 января Фото:

Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания совета Россия — НАТО 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года. Диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО», — цитирует заявление пресс-службы НАТО ТАСС.

Альянс пока не уточнил повестку дня встречи. О том, что заседание совета Россия — НАТО состоится 12 января 2022 года, ранее заявил генеральный секретарь альянса Йен Столтенберг. Однако после пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точная дата встречи еще не определена — стороны дорабатывают вопросы безопасности.

В Министерстве иностранных дел РФ уже обозначили основные темы переговоров с НАТО. В частности, на заседании будет поднят вопрос о нераспространении альянса на восток, пишет RT. Столтенберг в разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что НАТО сохраняет свою позицию в вопросе «сдерживания агрессии против Украины», однако готов продолжить диалог с Россией.

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Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания совета Россия — НАТО 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года. Диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО», — цитирует заявление пресс-службы НАТО ТАСС. Альянс пока не уточнил повестку дня встречи. О том, что заседание совета Россия — НАТО состоится 12 января 2022 года, ранее заявил генеральный секретарь альянса Йен Столтенберг. Однако после пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точная дата встречи еще не определена — стороны дорабатывают вопросы безопасности. В Министерстве иностранных дел РФ уже обозначили основные темы переговоров с НАТО. В частности, на заседании будет поднят вопрос о нераспространении альянса на восток, пишет RT. Столтенберг в разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что НАТО сохраняет свою позицию в вопросе «сдерживания агрессии против Украины», однако готов продолжить диалог с Россией.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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