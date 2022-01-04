В НАТО подтвердили переговоры с Россией 12 января

04 января 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания совета Россия — НАТО 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе организации. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года. Диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО», — цитирует заявление пресс-службы НАТО ТАСС. Альянс пока не уточнил повестку дня встречи. О том, что заседание совета Россия — НАТО состоится 12 января 2022 года, ранее заявил генеральный секретарь альянса Йен Столтенберг. Однако после пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точная дата встречи еще не определена — стороны дорабатывают вопросы безопасности. В Министерстве иностранных дел РФ уже обозначили основные темы переговоров с НАТО. В частности, на заседании будет поднят вопрос о нераспространении альянса на восток, пишет RT. Столтенберг в разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что НАТО сохраняет свою позицию в вопросе «сдерживания агрессии против Украины», однако готов продолжить диалог с Россией.