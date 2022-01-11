В городах ЯНАО упала цена на проезд в автобусе на 20 рублей

12 января 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Жители Губкинского и Пурпе получили бонус после объединения муниципалитетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цена на проезд в автобусе между Губкинским и Пурпе в ЯНАО снизилась с 70 до 50 рублей, а для детей стоимость билета теперь составляет10 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Губкинского. «В прошлом году маршрут Губкинский-Пурпе был межмуниципальным и подрядчика для осуществления перевозок определял департамент транспорта ЯНАО путем конкурсного отбора. В этом году так как мы стали одним муниципалитетом, маршрут стал городским, перевозчиком стал „Автодорсервис“, и цена снизилась до 50 рублей, а для детей 10 рублей», — пояснили в администрации. Также там отметили, что стоимость проезда до Пурпе больше, чем на общественный транспорт по городу из-за большого расстояния. Однако там уточнили, что для детей цена на проезд в черте города и до Пурпе одинаковая. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО приняли объединить эти муниципалитеты. Жители Пурпе боялись потерять свои льготы из-за присоединения к Губкинскому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Цена на проезд в автобусе между Губкинским и Пурпе в ЯНАО снизилась с 70 до 50 рублей, а для детей стоимость билета теперь составляет10 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Губкинского. «В прошлом году маршрут Губкинский-Пурпе был межмуниципальным и подрядчика для осуществления перевозок определял департамент транспорта ЯНАО путем конкурсного отбора. В этом году так как мы стали одним муниципалитетом, маршрут стал городским, перевозчиком стал „Автодорсервис“, и цена снизилась до 50 рублей, а для детей 10 рублей», — пояснили в администрации. Также там отметили, что стоимость проезда до Пурпе больше, чем на общественный транспорт по городу из-за большого расстояния. Однако там уточнили, что для детей цена на проезд в черте города и до Пурпе одинаковая. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО приняли объединить эти муниципалитеты. Жители Пурпе боялись потерять свои льготы из-за присоединения к Губкинскому.