11 января 2022
10 января 2022

В городах ЯНАО упала цена на проезд в автобусе на 20 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенний город. Тюмень, остановка, автобусная остановка, пассажиры, остановка автобусная
Жители Губкинского и Пурпе получили бонус после объединения муниципалитетов Фото:

Цена на проезд в автобусе между Губкинским и Пурпе в ЯНАО снизилась с 70 до 50 рублей, а для детей стоимость билета теперь составляет10 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Губкинского.

«В прошлом году маршрут Губкинский-Пурпе был межмуниципальным и подрядчика для осуществления перевозок определял департамент транспорта ЯНАО путем конкурсного отбора. В этом году так как мы стали одним муниципалитетом, маршрут стал городским, перевозчиком стал „Автодорсервис“, и цена снизилась до 50 рублей, а для детей 10 рублей», — пояснили в администрации.

Также там отметили, что стоимость проезда до Пурпе больше, чем на общественный транспорт по городу из-за большого расстояния. Однако там уточнили, что для детей цена на проезд в черте города и до Пурпе одинаковая.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО приняли объединить эти муниципалитеты. Жители Пурпе боялись потерять свои льготы из-за присоединения к Губкинскому.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Цена на проезд в автобусе между Губкинским и Пурпе в ЯНАО снизилась с 70 до 50 рублей, а для детей стоимость билета теперь составляет10 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Губкинского. «В прошлом году маршрут Губкинский-Пурпе был межмуниципальным и подрядчика для осуществления перевозок определял департамент транспорта ЯНАО путем конкурсного отбора. В этом году так как мы стали одним муниципалитетом, маршрут стал городским, перевозчиком стал „Автодорсервис“, и цена снизилась до 50 рублей, а для детей 10 рублей», — пояснили в администрации. Также там отметили, что стоимость проезда до Пурпе больше, чем на общественный транспорт по городу из-за большого расстояния. Однако там уточнили, что для детей цена на проезд в черте города и до Пурпе одинаковая. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО приняли объединить эти муниципалитеты. Жители Пурпе боялись потерять свои льготы из-за присоединения к Губкинскому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...