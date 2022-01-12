Екатеринбуржец, бросивший учебу из-за травли, пошел в новую школу. Новости URA.RU работают

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Интервью с Олесей и Сашей Мезенцевыми. Екатеринбург, мезенцев александр
Саша Мезенцев из Екатеринбурга пошел в новую школу Фото:

Третьеклассник из Екатеринбурга, который бросил учебу из-за травли учителя, пошел в новое учебное заведение. Место для мальчика нашли специалисты департамента образования Екатеринбурга. Общественность узнала об этой истории после публикации на URA.RU. Мама третьеклассника рассказала корреспонденту URA.RU о новой школе.

«После публикации истории о травле моего сына на URA.RU наша семья очень переживала, что ему придется продолжить обучение в нынешней школе. Мы понимали, что в середине года шанс найти место в образовательном учреждении крайне низок. Однако специалисты из департамента образования города оперативно решили задачу — Саша пошел в школу № 55», — поделилась с агентством мама мальчика Олеся.

По ее словам, новая школа произвела на них очень хорошее впечатление. «Несмотря на то, что школа №55 находится далеко от нашего дома, но эмоции только положительные, особенно понравились директор и педагогический состав. Да, школа старенькая, небольшая, но атмосфера в ней домашняя, к детям относятся очень тепло», — отметила родительница.

В семье Мезенцевых двое детей. В сентябре в первый класс пойдет и младшая сестра Саши. Родители уже озадачены тем, как сделать так, чтобы и девочка тоже пошла в школу №55. «Несмотря на то, что школа далеко, мы готовы возить детей на уроки, для нас это не проблема. Школа — второй дом, и если детям в ней хорошо, то мы, родители, только за», — поделилась мама мальчика.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга с просьбой рассказать об оказанной помощи ребенку. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября 2021 года третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжался больше двух лет.

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Третьеклассник из Екатеринбурга, который бросил учебу из-за травли учителя, пошел в новое учебное заведение. Место для мальчика нашли специалисты департамента образования Екатеринбурга. Общественность узнала об этой истории после публикации на URA.RU. Мама третьеклассника рассказала корреспонденту URA.RU о новой школе. «После публикации истории о травле моего сына на URA.RU наша семья очень переживала, что ему придется продолжить обучение в нынешней школе. Мы понимали, что в середине года шанс найти место в образовательном учреждении крайне низок. Однако специалисты из департамента образования города оперативно решили задачу — Саша пошел в школу № 55», — поделилась с агентством мама мальчика Олеся. По ее словам, новая школа произвела на них очень хорошее впечатление. «Несмотря на то, что школа №55 находится далеко от нашего дома, но эмоции только положительные, особенно понравились директор и педагогический состав. Да, школа старенькая, небольшая, но атмосфера в ней домашняя, к детям относятся очень тепло», — отметила родительница. В семье Мезенцевых двое детей. В сентябре в первый класс пойдет и младшая сестра Саши. Родители уже озадачены тем, как сделать так, чтобы и девочка тоже пошла в школу №55. «Несмотря на то, что школа далеко, мы готовы возить детей на уроки, для нас это не проблема. Школа — второй дом, и если детям в ней хорошо, то мы, родители, только за», — поделилась мама мальчика. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга с просьбой рассказать об оказанной помощи ребенку. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября 2021 года третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжался больше двух лет.
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