В Екатеринбурге третьеклассник бросил школу из-за травли учителя

Олеся Мезенцева с сыном Сашей поделились своей историей школьного буллинга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжается больше двух лет. Об этом URA.RU рассказала мама 10-летнего Саши Олеся Мезенцева.

Буллинг — это постоянные, намеренные и негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка, группы детей или взрослых.

Саше 10 лет и он ходит в бассейн. Мальчик любит занятия спортом. Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Саша добрый и веселый парень. Он ничем не отличается от своих сверстников, разве что повышенной чувствительностью, — рассказывает Олеся, мама Саши Мезенцева. — Еще в старшей группе детсада я обратила внимание, что сын очень сложно адаптируется — на это ему нужно больше времени, чем другим детям. Если обстановка благоприятная, то и адаптация быстрее проходит, а если неблагоприятная — Саша может так и не привыкнуть к новому для него коллективу и будет постоянно испытывать дискомфорт.

В 2019-м Сашины родители выбирали школу ближе к дому, чтобы мальчик мог сам ходить на занятия, когда станет старше. Первому в жизни ребенка Дню знаний предшествовали занятия в подготовительном классе — как раз с целью максимально подготовиться к встрече с новым коллективом. И как ученик Саша вполне толковый малый — в 4 года он научился читать, к школе умел уже и считать, и писать.

— В школе я сразу предупредила и директора, и классного руководителя о том, что Саша очень ранимый и важно найти к нему подход, — вспоминает Олеся. — Если что-то его задевает, начинает нервничать и плакать, а если обида очень сильная, может распсиховаться.

Олеся вместе с сыном прошла множество врачей — психологи, психиатры, педиатры. Она хотела понять, нет ли каких-то отклонений, беспокоилась о здоровье ребенка.

Согласно словам мамы мальчика, Саша здоров. Диагнозов нет. Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Ни один врач не поставил Саше диагноз, — продолжает мама мальчика. — Нам объяснили, что его психика еще не сформирована до конца и это нормально для детей. Он не умеет справляться с эмоциями и нуждается в спокойной атмосфере. Саша самый обычный мальчик. Но отношения с классным руководителем, к сожалению, не сложились — теплых воспоминаний о первой учительнице у него явно не останется…

Неприятности у Саши начались уже в 1 классе, с мелочей. Потерялась сменная обувь — мальчик переживал, плакал, но учительница, по словам мамы, никак не отреагировала. Потом у него на уроке сломался простой карандаш — переживания первоклашки по этому поводу классный руководитель тоже проигнорировала.

— Хотя тут надо-то минуту времени уделить, подбодрить, сказать, что ничего страшного не случилось, — рассуждает мама Саши. — И я сразу предупреждала Ирину Викторовну, что сын тяжело переносит неудачи, даже самые мелкие, просила быть к нему чуточку внимательнее…

Копившиеся два года мелочи «рванули» в конце сентября, когда начался сбор денег на поездку класса в Невьянск. Она была запланирована на 24 октября. Саша очень радовался, вспоминает его мама, все уши прожужжал — мечтал об этом маленьком путешествии.

Мама Саши утверждает, что руководство школы было оповещено, что мальчик очень ранимый и тяжело переживает неудачи Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Собирали по 1800 рублей, — рассказывает Олеся. — Я дала ему деньги, чтобы отдал учительнице. Саша в школе подошел к педагогу, а она при всех сказала: «Ты не поедешь». Саша спросил — почему? Она ответила: «Нет и все». Как вы думаете, какая может быть реакция у десятилетнего ребенка?..

Саша расстроился, убежал в туалет и плакал там. А когда вернулся в класс, одна из девочек начала его дразнить — мы поедем, а ты нет.

— В итоге дети подрались, — говорит Олеся. — А кто виноват? Конечно, Саша — все свалили на то, что у меня неуравновешенный ребенок. На следующий день, 30 сентября, сын ушел на домашнее обучение.

В школу № 16 Саша Мезенцев не вернется. Родители мальчика ищут школу, где их сына не превратят в изгоя. А он в принципе теперь боится, что новый класс и новая учительница его не примут.

— За то время, что Саша учится дома, директор школы и классная руководительница не пытались урегулировать ситуацию, — рассказывает Олеся. — Наоборот — настроили родителей против нас, начали собирать подписи за то, чтобы сына убрали из класса и из школы. Кроме пары человек, все подписали… В родительском чате некоторые мамы позволяют себе публично рассуждать о том, что у меня больной ребенок и ему не место в социальной среде.

Травля в школе — сложная и тяжелая тема. Многие знают это явление под названием «буллинг». В современных школах более 10% учеников подвергаются буллингу ежедневно. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мама мальчика убеждена, что в школе никто не заинтересован в том, чтобы разобраться в ситуации. Саша — из обычной семьи, не на «особом» положении. «Думаю, попади в такую историю ребенок чиновника или депутата, — рассуждает Олеся, — реакция директора школы была бы другой. У нас в школе учатся дети депутата Николая Смирнягина — по-моему, даже смотрят на этих ребят по другому…»

Олеся Мезенцева хочет, чтобы взрослые извинились перед Сашей. «Мне важно, чтобы дети знали, что Саша — нормальный, а не псих, каким его считают с подачи педагога. Пусть с учительницей проведут беседу, проверят на профпригодность, — говорит мама третьеклассника. — Считаю, что никакие грамоты не дают преподавателю права калечить психику ребенка. А в департаменте образования, надеюсь, нам предложат место в другой школе».

Конфликт между учителем и учеником начался в 2019, и продолжается по сей день Фото: Размик Закарян © URA.RU

Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокова.

«Первым делом необходимо написать жалобу на имя директора школы. Если не помогло, то писать в комиссию по делам несовершеннолетних, в управляющий совет школы и инспектору по делам несовершеннолетних. Если и эти действия остались без внимания, то писать жалобы на бездействие представителей госучреждений в департамент образования, в прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка. Лучше сразу обратиться ко мне — если мы получим обращение от законного представителя или ребенка, оперативно проведем необходимые мероприятия по регулированию ситуации», — отметил уполномоченный Мороков.

По словам Саши, у него есть друзья в классе. Он очень соскучился по ним. Фото: Размик Закарян © URA.RU

В школе № 16 получить оперативные комментарии не удалось: классный руководитель Саши на больничном, а секретарь директора Любови Безбородько попросила задать вопросы в письменном виде. Официальный запрос отправлен.

По данным международного исследования PISA, 37% российских учеников периодически становятся жертвами буллинга. А 12% подвергаются ему несколько раз в неделю.

Общероссийский народный фронт в конце 2020 года сообщал, что в России с буллингом в школе сталкивался каждый третий ребенок, при этом каждый десятый никому об этом не говорил. Еще около 10% ребят участвовали в буллинге как агрессоры или свидетели. Статистики за 2021 год пока нет.

Мнение психолога: «Руководство школы обязано вмешаться»

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор и доктор психологических наук Александр Тхостов рассказал журналисту URA.RU, как должны реагировать взрослые на подобные ситуации.

— Александр Шамильевич, что делать родителям, когда они узнают, что учитель или одноклассники буллят их ребенка?

В семье Мезенцевых двое детей: сын и дочь. Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Если ребенка травят или ему объявляют негласный бойкот, родителям нужно сразу включаться в решение этой проблемы — чем раньше, тем лучше.

— А как руководство школы должно реагировать, когда вскрывается факт травли ребенка со стороны учителя?

— Очень многое зависит от руководства учебного заведение. Директор обязательно встречается с родителями, учителем и учеником, чтобы понять ситуацию и разрешить ее. Ведь ни одна сторона не заинтересована в том, чтобы внутренний конфликт был вынесен за пределы школы.

— Как помочь ребенку, который столкнулся с буллингом, «нарастить броню» и менее болезненно реагировать на внешние факторы?

Саша готов приступить к учебе, но уже в другой школе. Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Имеет смысл предложить ребенку занятия спортом, искусством, музыкой, которые он сам выберет. Неплохо бы сходить вместе к хорошему детскому психологу. Специалист может дать рекомендации не только ребенку, но и взрослому. А бывает и так, что единственным правильным вариантом решения проблемы буллинга является перевод ребенка в другую школу. Однако важно понимать, что с ребенком все равно должен поработать психолог, который поможет прожить полученную психологическую травму и адаптироваться в новом коллективе.

— Бывают случаи, когда и родители сталкиваются с буллингом — в школьных чатах мамы и папы других детей открыто пишут о том, что их ребенка надо убрать из класса, школы. Как реагировать на это?

— Подобные выпады должно регулировать руководство школы. Для того оно и руководство. Но если этого не происходит, то родителям не стоит что-то отвечать в чатах — в большинстве случаев они столкнутся с очередным витком негатива, а это им ни к чему.

— Какими могут быть последствия буллинга в отношениях «учитель — ученик»?

Олеся Мезенцева считает, что из-за конфликта очень пострадала репутация семьи. Им отказывают в школах Академического района. Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Ровно такие же, как и последствия любого другого вида абьюза, будь оно физическим или моральным — ребенок получает психологическую травму. Такие дети отличаются заниженной самооценкой, чрезмерным чувством вины, а иногда повышенной агрессивностью. Проблема усугубляется тем, что если учитель унижает одного из учеников, то вскоре этим будет заниматься уже весь класс.

А у вашего ребенка все в порядке?

Проверьте, нет ли в поведении вашего сына или дочери тревожных звоночков. Любой из этих признаков свидетельствует, что в школе не все хорошо.

по возвращении с занятий у ребенка плохое или подавленное настроение необходимость идти в школу вызывает явное нежелание у ребенка нет или мало друзей, он ни с кем не общается и всегда пребывает в одиночестве проявляются нарушения сна или признаки аутоагрессии (причинение вреда самому себе), а также замкнутость и нервозность нет желания участвовать в общих школьных/классных мероприятиях вы не знаете ничего об одноклассниках ребенка, о том, как проходят уроки, чем живет класс — истории из школьной жизни дома не обсуждаются успеваемость в школе заметно снизилась

Травля встречается и среди детей, и среди взрослых. URA.RU готово выслушать ваши истории буллинга. Вы можете связаться с автором статьи по электронной почте dzhallatova@ura.ru