Глава НАТО раскрыл требование альянса к России

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День народного единства. Челябинск, флаг россии
В НАТО назвали Россию агрессором Фото:

В НАТО хотят, чтобы Россия провела деэскалацию, потому что Москва применяет силу в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи представителей России и альянса.

«Россия является агрессором. Россия использовала и продолжает использовать силу против Украины. И Россия наращивает свою мощь: сотни тысяч личного состава, беспилотники, артиллерия, это боеготовые силы, а также угрожающая риторика. Вот в этом проблема. Очень важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию», — сообщил Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС.

Ранее в США потребовали от России разъяснить проведение военных учений на границе с Украиной или полностью прекратить их. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Минобороны РФ сообщило, что около 3 тыс. военнослужащих начали учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

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В НАТО хотят, чтобы Россия провела деэскалацию, потому что Москва применяет силу в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи представителей России и альянса. «Россия является агрессором. Россия использовала и продолжает использовать силу против Украины. И Россия наращивает свою мощь: сотни тысяч личного состава, беспилотники, артиллерия, это боеготовые силы, а также угрожающая риторика. Вот в этом проблема. Очень важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию», — сообщил Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. Ранее в США потребовали от России разъяснить проведение военных учений на границе с Украиной или полностью прекратить их. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Минобороны РФ сообщило, что около 3 тыс. военнослужащих начали учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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