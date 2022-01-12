Глава НАТО раскрыл требование альянса к России

12 января 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

В НАТО назвали Россию агрессором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В НАТО хотят, чтобы Россия провела деэскалацию, потому что Москва применяет силу в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи представителей России и альянса. «Россия является агрессором. Россия использовала и продолжает использовать силу против Украины. И Россия наращивает свою мощь: сотни тысяч личного состава, беспилотники, артиллерия, это боеготовые силы, а также угрожающая риторика. Вот в этом проблема. Очень важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию», — сообщил Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. Ранее в США потребовали от России разъяснить проведение военных учений на границе с Украиной или полностью прекратить их. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Минобороны РФ сообщило, что около 3 тыс. военнослужащих начали учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В НАТО хотят, чтобы Россия провела деэскалацию, потому что Москва применяет силу в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи представителей России и альянса. «Россия является агрессором. Россия использовала и продолжает использовать силу против Украины. И Россия наращивает свою мощь: сотни тысяч личного состава, беспилотники, артиллерия, это боеготовые силы, а также угрожающая риторика. Вот в этом проблема. Очень важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию», — сообщил Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. Ранее в США потребовали от России разъяснить проведение военных учений на границе с Украиной или полностью прекратить их. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Минобороны РФ сообщило, что около 3 тыс. военнослужащих начали учения в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.