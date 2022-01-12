12 января 2022

Захарова: Германия объявила войну Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова сделала вывод об объявленной войне мессенджеру исходя из двух публичных заявлений политиков ФРГ Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывания двух политиков ФРГ о мессенджере Telegram, в которых содержатся угрозы блокировки и многомиллионных штрафов. Исходя из этого, Захарова сделала вывод, что Германия публично объявила войну Telegram.

«Да, официальный Берлин публично объявил войну „Телеге“. Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Представитель МИД РФ отметила интервью Министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер газете Zeit, в котором Фезер допускает возможность блокировки мессенджера в Германии из-за несоблюдения местного законодательства. Помимо этого, пишет Захарова, министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag сообщил о перспективе введения многомилионных штрафов для основателя Telegram Павла Дурова.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывания двух политиков ФРГ о мессенджере Telegram, в которых содержатся угрозы блокировки и многомиллионных штрафов. Исходя из этого, Захарова сделала вывод, что Германия публично объявила войну Telegram. «Да, официальный Берлин публично объявил войну „Телеге“. Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ отметила интервью Министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер газете Zeit, в котором Фезер допускает возможность блокировки мессенджера в Германии из-за несоблюдения местного законодательства. Помимо этого, пишет Захарова, министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag сообщил о перспективе введения многомилионных штрафов для основателя Telegram Павла Дурова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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