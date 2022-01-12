Захарова: Германия объявила войну Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывания двух политиков ФРГ о мессенджере Telegram, в которых содержатся угрозы блокировки и многомиллионных штрафов. Исходя из этого, Захарова сделала вывод, что Германия публично объявила войну Telegram.
«Да, официальный Берлин публично объявил войну „Телеге“. Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Представитель МИД РФ отметила интервью Министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер газете Zeit, в котором Фезер допускает возможность блокировки мессенджера в Германии из-за несоблюдения местного законодательства. Помимо этого, пишет Захарова, министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag сообщил о перспективе введения многомилионных штрафов для основателя Telegram Павла Дурова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывания двух политиков ФРГ о мессенджере Telegram, в которых содержатся угрозы блокировки и многомиллионных штрафов. Исходя из этого, Захарова сделала вывод, что Германия публично объявила войну Telegram. «Да, официальный Берлин публично объявил войну „Телеге“. Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ отметила интервью Министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер газете Zeit, в котором Фезер допускает возможность блокировки мессенджера в Германии из-за несоблюдения местного законодательства. Помимо этого, пишет Захарова, министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag сообщил о перспективе введения многомилионных штрафов для основателя Telegram Павла Дурова.