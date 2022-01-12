Захарова: Германия объявила войну Telegram

13 января 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Захарова сделала вывод об объявленной войне мессенджеру исходя из двух публичных заявлений политиков ФРГ Фото: Анна Майорова © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывания двух политиков ФРГ о мессенджере Telegram, в которых содержатся угрозы блокировки и многомиллионных штрафов. Исходя из этого, Захарова сделала вывод, что Германия публично объявила войну Telegram. «Да, официальный Берлин публично объявил войну „Телеге“. Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ отметила интервью Министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер газете Zeit, в котором Фезер допускает возможность блокировки мессенджера в Германии из-за несоблюдения местного законодательства. Помимо этого, пишет Захарова, министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag сообщил о перспективе введения многомилионных штрафов для основателя Telegram Павла Дурова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывания двух политиков ФРГ о мессенджере Telegram, в которых содержатся угрозы блокировки и многомиллионных штрафов. Исходя из этого, Захарова сделала вывод, что Германия публично объявила войну Telegram. «Да, официальный Берлин публично объявил войну „Телеге“. Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ отметила интервью Министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер газете Zeit, в котором Фезер допускает возможность блокировки мессенджера в Германии из-за несоблюдения местного законодательства. Помимо этого, пишет Захарова, министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag сообщил о перспективе введения многомилионных штрафов для основателя Telegram Павла Дурова.