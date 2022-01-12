Атакованный пермский вуз возвращается к нормальной работе

Студенты ПГНИУ возвращаются к очным занятиям Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пермский классический университет объявил о возобновлении очного обучения студентов. В конце сентября 2021 года вуз закрыли после вооруженного нападения. Переход к нормальной работе будет поэтапным, отметили в ПГНИУ.

«С 17 по 23 января в аудиториях вуза будут проходить лабораторные занятия и те пары, где необходимо использование специального программного обеспечения. С 24 по 30 января в очный формат перейдут все семинарские, практические и лабораторные занятия. Часть лекций тоже пройдет в офлайн-режиме», — сообщается в telegram-канале университета.

С 31 января вуз планирует преимущественно вернуться к очному обучению. При этом в ПГНИУ отмечают, что вновь уйти на онлайн-режим, возможно, придется в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. В результате нападения Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, десятки получили ранения и травмы. После этого кампус закрыли для следственных действий, позже очные занятия решили не возобновлять в связи с опасностью распространения коронавируса.

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