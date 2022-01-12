12 января 2022
11 января 2022

Курганских депутатов срочно собирают во время каникул

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, дума, областная дума, заседание областнои думы
Внеочередное заседание пройдет 14 января Фото:

Курганская областная дума 14 января проведет внеочередное заседание. Данная информация размещена на сайте думы. Обычно до февраля депутаты облдумы находятся на каникулах.

«Депутаты хотят оперативно выйти с законодательной инициативой по контролю за расходованием средств материнского капитала. В этой сфере много фактов махинаций и уголовных дел», — объяснил URA.RU источник, близкий к властям региона.

В этот же день пройдет заседание комитета облдумы по социальной политике. Указано, что на нем обсудят дополнительные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей. Также депутаты облдумы на общем заседании рассмотрят вопрос о внесении изменений в некоторые законы региона.

Ранее стало известно, что в Курганской области мошенницы похитили 21 млн рублей, которые получили с помощью сертификатов материнского капитала. За это участницам организованной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Курганская областная дума 14 января проведет внеочередное заседание. Данная информация размещена на сайте думы. Обычно до февраля депутаты облдумы находятся на каникулах. «Депутаты хотят оперативно выйти с законодательной инициативой по контролю за расходованием средств материнского капитала. В этой сфере много фактов махинаций и уголовных дел», — объяснил URA.RU источник, близкий к властям региона. В этот же день пройдет заседание комитета облдумы по социальной политике. Указано, что на нем обсудят дополнительные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей. Также депутаты облдумы на общем заседании рассмотрят вопрос о внесении изменений в некоторые законы региона. Ранее стало известно, что в Курганской области мошенницы похитили 21 млн рублей, которые получили с помощью сертификатов материнского капитала. За это участницам организованной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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