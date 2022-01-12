Курганских депутатов срочно собирают во время каникул

Внеочередное заседание пройдет 14 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская областная дума 14 января проведет внеочередное заседание. Данная информация размещена на сайте думы. Обычно до февраля депутаты облдумы находятся на каникулах.

«Депутаты хотят оперативно выйти с законодательной инициативой по контролю за расходованием средств материнского капитала. В этой сфере много фактов махинаций и уголовных дел», — объяснил URA.RU источник, близкий к властям региона.

В этот же день пройдет заседание комитета облдумы по социальной политике. Указано, что на нем обсудят дополнительные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей. Также депутаты облдумы на общем заседании рассмотрят вопрос о внесении изменений в некоторые законы региона.

Ранее стало известно, что в Курганской области мошенницы похитили 21 млн рублей, которые получили с помощью сертификатов материнского капитала. За это участницам организованной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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