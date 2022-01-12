Курганских депутатов срочно собирают во время каникул

Курганская областная дума 14 января проведет внеочередное заседание. Данная информация размещена на сайте думы. Обычно до февраля депутаты облдумы находятся на каникулах.
«Депутаты хотят оперативно выйти с законодательной инициативой по контролю за расходованием средств материнского капитала. В этой сфере много фактов махинаций и уголовных дел», — объяснил URA.RU источник, близкий к властям региона.
В этот же день пройдет заседание комитета облдумы по социальной политике. Указано, что на нем обсудят дополнительные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей. Также депутаты облдумы на общем заседании рассмотрят вопрос о внесении изменений в некоторые законы региона.
Ранее стало известно, что в Курганской области мошенницы похитили 21 млн рублей, которые получили с помощью сертификатов материнского капитала. За это участницам организованной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Курганская областная дума 14 января проведет внеочередное заседание. Данная информация размещена на сайте думы. Обычно до февраля депутаты облдумы находятся на каникулах. «Депутаты хотят оперативно выйти с законодательной инициативой по контролю за расходованием средств материнского капитала. В этой сфере много фактов махинаций и уголовных дел», — объяснил URA.RU источник, близкий к властям региона. В этот же день пройдет заседание комитета облдумы по социальной политике. Указано, что на нем обсудят дополнительные меры государственной поддержки граждан, имеющих детей. Также депутаты облдумы на общем заседании рассмотрят вопрос о внесении изменений в некоторые законы региона. Ранее стало известно, что в Курганской области мошенницы похитили 21 млн рублей, которые получили с помощью сертификатов материнского капитала. За это участницам организованной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.