На баллончик дезинфицирующего средства производитель наклеил этикетку детской пены (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) купил в Fix Price детскую пену для купания, но, сорвав этикетку, обнаружил под ней баллончик дезинфицирующего средства. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу предупредить всех, кто возможно уже приобретал данное средство или хочет приобрести (детская пенка для купания), покупалась в „Фикс прайсе“, на самом деле это „Дезинфектант“! Жена случайно наткнулась на одно видео в „ТикТок“, где мужчина сорвал этикетку с данного средства, таким образом и она решила проверить», — написал в группе «Злой и добрый Надымчанин» Макар Бурцев.

Горожане поспешили успокоить родителя и сообщили, что это флаконы, которые ранее не использовались. «Изготовитель один и тот же. Баллоны с существующими надписями остались в большом количестве. Таким образом просто наносят этикетки», — добавил Альмир Аглиуллин.

Однако не все жители знали о том, что производители используют такую хитрость. «Я, как мать, тоже бы офигела, если бы вот так снялась этикетка, а там не тот товар. В такое время живем, все надо перепроверить. И кстати про вторичное использование баллонов, я не знала, допустим», — добавила Ольга Беляева.

В Fix Price агентству пояснили, что данный продукт абсолютно безопасен. «Мы незамедлительно обратились к поставщику ООО „Аэростар Контракт“ и получили все заверения о том, что как сама мусс-пена, так и тара, в которую она помещена, являются полностью безопасными для использования, в полной мере соответствуют требованиям законодательства и отвечают всем стандартам качества продукции», — прокомментировали URA.RU в компании.

В пресс-службе компании также добавили, что для производства данной детской пены были использованы новые аэрозольные баллоны. Они были произведены для иного товара, но не использовались.

Этикетка мусс-пены для купания наклеена на баллончик дезинфицирующего средства Макар Бурцев

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