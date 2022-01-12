Житель Урала выманивал деньги у желающих заработать в ХМАО

Жертвами мошенника, стали желающие устроиться в нефтяные компании из Красноярска, Самары, Татарстана и Башкирии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Бугуруслане Оренбургской области сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 25-летнего мужчину, который обманным путем выманивал деньги у желающих устроиться на работу в одно из предприятий в ХМАО, а затем исчезал. Информация об этом размещена на официальном сайте полиции России «МВД медиа».

«Сотрудниками уголовного розыска установлено, что ко всем преступлениям причастен ранее судимый 25-летний житель города Бугуруслана. Оперативники Югры выехали в командировку и совместно с коллегами из Оренбургской области задержали подозреваемого в мошенничестве гражданина», — написано в сообщении.

По версии следствия, мужчина в начале 2020 года начал размещать в мессенджерах объявления о содействии за вознаграждение в поиске работы и трудоустройстве в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа вахтовым методом с предоставлением жилья. Свои услуги он также предлагал в оформлении образовательного сертификата по специальности «помощник бурильщика», оформлении медкомиссии, предлагал приобрести спецодежду.

Жертвами мошенника стали молодые люди из Красноярска, Самары, Татарстана и Башкирии. Потерпевшие понимали, что обмануты злоумышленником только когда приезжали в Пыть-Ях, где их якобы должен был встретить сотрудник предприятия и доставить на новое место работы, но прибыв в северный город они уже не могли связаться со злоумышленником.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ущерб от его действий составил более 300 тысяч рублей, он находится под подпиской о невыезде. На сайте «МВД медиа» размещен видеоролик опроса одного из потерпевших, где он рассказывает, что нашел группу по содействию трудоустройству в социальных сетях и заплатил за услуги 42 тысячи рублей. В этой же видеозаписи подозреваемый подтвердил информацию силовиков и сообщил, что все переводы делались на его личную карту.