В Пермском крае из-за семиклассника эвакуировали школу

Учащимся школы в Чайковском пришлось покинуть здание Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) эвакуировали учащихся недавно открывшейся школы «НьюТон». О случившемся URA.RU рассказала директор образовательного учреждения Светлана Терскова. Поводом для эвакуации, по ее словам, стало распыление в здании школы перцового баллончика.

«Семиклассник из баловства распылил баллончик в школе, поэтому мы эвакуировали детей в целях профилактики и недопущения возможных последствий для их здоровья — газ могли вдохнуть астматики», — отметила Терскова. В соцсети «Вконтакте» очевидцы опубликовали фото с места происшествия. На них видно, что к зданию школы были вызваны оперативные службы.

Терскова добавила, что происшествие было запротоколировано, пострадавших нет. Сейчас образовательное учреждение возобновило свою работу. Ранее в Перми из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве пришлось эвакуировать учеников элитной гимназии.

К месту вызова прибыли оперативные службы Фото: «Подслушано Чайковский», ВКонтакте

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