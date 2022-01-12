12 января 2022

В Пермском крае из-за семиклассника эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, дети, рюкзак, школа, учебное заведение
Учащимся школы в Чайковском пришлось покинуть здание Фото:

В Чайковском (Пермский край) эвакуировали учащихся недавно открывшейся школы «НьюТон». О случившемся URA.RU рассказала директор образовательного учреждения Светлана Терскова. Поводом для эвакуации, по ее словам, стало распыление в здании школы перцового баллончика.

«Семиклассник из баловства распылил баллончик в школе, поэтому мы эвакуировали детей в целях профилактики и недопущения возможных последствий для их здоровья — газ могли вдохнуть астматики», — отметила Терскова. В соцсети «Вконтакте» очевидцы опубликовали фото с места происшествия. На них видно, что к зданию школы были вызваны оперативные службы.

Терскова добавила, что происшествие было запротоколировано, пострадавших нет. Сейчас образовательное учреждение возобновило свою работу. Ранее в Перми из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве пришлось эвакуировать учеников элитной гимназии.

К месту вызова прибыли оперативные службы
Фото:
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В Чайковском (Пермский край) эвакуировали учащихся недавно открывшейся школы «НьюТон». О случившемся URA.RU рассказала директор образовательного учреждения Светлана Терскова. Поводом для эвакуации, по ее словам, стало распыление в здании школы перцового баллончика. «Семиклассник из баловства распылил баллончик в школе, поэтому мы эвакуировали детей в целях профилактики и недопущения возможных последствий для их здоровья — газ могли вдохнуть астматики», — отметила Терскова. В соцсети «Вконтакте» очевидцы опубликовали фото с места происшествия. На них видно, что к зданию школы были вызваны оперативные службы. Терскова добавила, что происшествие было запротоколировано, пострадавших нет. Сейчас образовательное учреждение возобновило свою работу. Ранее в Перми из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве пришлось эвакуировать учеников элитной гимназии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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