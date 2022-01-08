В Перми эвакуировали учеников элитной гимназии

На месте работают правоохранительные органы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми из-за угрозы минирования эвакуированы ученики и преподаватели гимназии №4, считающейся одной из лучших в городе. Как сообщает пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности, сейчас проводится проверка достоверности сообщения.

«В дежурные службы города Перми поступило сообщение об угрозе взрыва в гимназии №4 в г. Перми по ул. Екатерининская, 218. Учащиеся и персонал были эвакуированы», — говорят в пресс-службе министерства территориальной безопасности. Правоохранительные органы предприняли меры для обеспечения общественной безопасности. Также сейчас «проводится проверка достоверности сообщения, устанавливается его автор».

В министерстве напоминают об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма. За это преступление Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В декабре в Перми из-за сообщений о минировании были эвакуированы студенты и сотрудники двух университетов (ПГНИУ и ПНИПУ), краевая клиническая больница, а также учащиеся и персонал двух школ (№12, №2). Еще одна школа (№3) провела учебную эвакуацию.

Обновлено в 10:19 (уральское время): министерство территориальной безопасности отчиталось о проведенной проверке. По ее итогам взрывного устройства не обнаружено.

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