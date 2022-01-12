В Тюмени проходит массовая эвакуация школ

Эвакуированы практически все школы города Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени проходит массовая эвакуация учеников и преподавателей школ города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию об этом журналистам подвердили в городском департаменте образования.

«Эвакуация учащихся второй смены началась после получения анонимных сообщений. Такое уже было в декабре прошлого года. Сам процесс прошел спокойно. Людей вывели из зданий и к работе приступили силовики», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном департаменте образования журналистам подтвердили, что ученики и персонал школ города действительно были эвакуированы. «Городским департаментом принято решение, — и доведено до школ, — об эвакуации. Основано оно на поступивших, к сожалению, анонимных сигналах на дежурные пульты УМВД. Беспечно или безответственно отнестись к ним, несмотря на то, что они анонимные и поверхностного содержания, мы не могли. Поэтому, исходя из всех предписанных мер безопасности и требований к ним, объявляется эвакуация школьников и коллектива», — сообщил журналистам издания 72.ру глава регионального департамента образования Алексей Райдер.

Он добавил, что реальных угроз для учащихся тюменских школ нет. Официальный комментарий правоохранительных органов ожидается.

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