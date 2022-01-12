В Тюмени проходит массовая эвакуация школ

В Тюмени проходит массовая эвакуация учеников и преподавателей школ города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию об этом журналистам подвердили в городском департаменте образования.
«Эвакуация учащихся второй смены началась после получения анонимных сообщений. Такое уже было в декабре прошлого года. Сам процесс прошел спокойно. Людей вывели из зданий и к работе приступили силовики», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
В региональном департаменте образования журналистам подтвердили, что ученики и персонал школ города действительно были эвакуированы. «Городским департаментом принято решение, — и доведено до школ, — об эвакуации. Основано оно на поступивших, к сожалению, анонимных сигналах на дежурные пульты УМВД. Беспечно или безответственно отнестись к ним, несмотря на то, что они анонимные и поверхностного содержания, мы не могли. Поэтому, исходя из всех предписанных мер безопасности и требований к ним, объявляется эвакуация школьников и коллектива», — сообщил журналистам издания 72.ру глава регионального департамента образования Алексей Райдер.
Он добавил, что реальных угроз для учащихся тюменских школ нет. Официальный комментарий правоохранительных органов ожидается.
В Тюмени проходит массовая эвакуация учеников и преподавателей школ города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию об этом журналистам подвердили в городском департаменте образования. «Эвакуация учащихся второй смены началась после получения анонимных сообщений. Такое уже было в декабре прошлого года. Сам процесс прошел спокойно. Людей вывели из зданий и к работе приступили силовики», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональном департаменте образования журналистам подтвердили, что ученики и персонал школ города действительно были эвакуированы. «Городским департаментом принято решение, — и доведено до школ, — об эвакуации. Основано оно на поступивших, к сожалению, анонимных сигналах на дежурные пульты УМВД. Беспечно или безответственно отнестись к ним, несмотря на то, что они анонимные и поверхностного содержания, мы не могли. Поэтому, исходя из всех предписанных мер безопасности и требований к ним, объявляется эвакуация школьников и коллектива», — сообщил журналистам издания 72.ру глава регионального департамента образования Алексей Райдер. Он добавил, что реальных угроз для учащихся тюменских школ нет. Официальный комментарий правоохранительных органов ожидается.