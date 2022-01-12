12 января 2022
11 января 2022

Жителей ЯНАО ждут аномальное потепление и шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, холод, климат
Некоторые районы ЯНАО накроет метель Фото:

На Ямале температура воздуха прогреется до -6 градусов, при этом ожидается штормовой ветер. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В ночь на пятницу температура воздуха будет от -13 до -18 градусов. Днем потеплеет до -6 градусов. Осадки: небольшой снег. Атмосферные явления: в отдельных районах метель», — говорится в сообщении.

Также прогнозируется юго-западный и южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью атмосферное давление будет сильно падать, днем эта тенденция сохранится.

На рабочую неделю синоптики прогнозировали в ЯНАО сильные морозы до -40 градусов. Однако местами ожидалось потепление до -16.

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На Ямале температура воздуха прогреется до -6 градусов, при этом ожидается штормовой ветер. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В ночь на пятницу температура воздуха будет от -13 до -18 градусов. Днем потеплеет до -6 градусов. Осадки: небольшой снег. Атмосферные явления: в отдельных районах метель», — говорится в сообщении. Также прогнозируется юго-западный и южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью атмосферное давление будет сильно падать, днем эта тенденция сохранится. На рабочую неделю синоптики прогнозировали в ЯНАО сильные морозы до -40 градусов. Однако местами ожидалось потепление до -16.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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