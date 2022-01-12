Жителей ЯНАО ждут аномальное потепление и шторм

Некоторые районы ЯНАО накроет метель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале температура воздуха прогреется до -6 градусов, при этом ожидается штормовой ветер. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В ночь на пятницу температура воздуха будет от -13 до -18 градусов. Днем потеплеет до -6 градусов. Осадки: небольшой снег. Атмосферные явления: в отдельных районах метель», — говорится в сообщении.

Также прогнозируется юго-западный и южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью атмосферное давление будет сильно падать, днем эта тенденция сохранится.

На рабочую неделю синоптики прогнозировали в ЯНАО сильные морозы до -40 градусов. Однако местами ожидалось потепление до -16.