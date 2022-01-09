Жителей ЯНАО ждет морозная рабочая неделя

Местами температура воздуха понизится до -40 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На этой неделе в ЯНАО ожидается похолодание. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, местами столбики термометров опустятся до -40 градусов.

В понедельник днем температура понизится до -26 градусов. Местами ожидается потепление до -16, однако ночью похолодает до -31. Местами возможны осадки в виде небольшого снега.

По западным районам Ямала во вторник пройдет умеренный снег. В остальных районах преимущественно без осадков. Температура воздуха понизится до -29 градусов. В среду значительно похолодает до -34 градусов днем и -40 ночью.

Также в ЯНАО в связи с ухудшением погодных условий власти закрыли несколько зимников. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, движение для всех транспортных средств запрещено по дорогам Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Коротчаево — Красноселькуп и Толька — Ратта.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО встретили Новый Год в 50-градусный мороз. В предновогоднюю ночь в регионе был самый сильный мороз за декабрь.

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