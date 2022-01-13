Блогер-миллионник раскрыл гонорары топовых тик-токеров. «От сотен тысяч до нескольких миллионов»

13 января 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Блогер Вадим Спириденков раскрыл гонорары своих коллег Фото: из личного архива Вадима Спириденкова Популярные, медийные блогеры могут получать в социальных сетях от 500 тысяч до 6 миллионов рублей в месяц. Все зависит от сезона, спроса, от рекламодателей и работы менеджеров и продюсеров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал блогер-миллионник, входящий в рейтинг «100 лучших аккаунтов русского ТикТока» Вадим Спириденков, известный как Veydi_rush. «У топовых, очень популярных, медийных блогеров за один месяц может быть доход от Instagram около 6 млн рублей в месяц, а может быть и 500 тысяч, все зависит от сезона, от того, когда рекламодатели начинают закупаться, и есть ли постоянные клиенты. Топовые тиктокеры могут зарабатывать около 3 млн рублей в месяц, не топовые 200-500 тысяч. Те, кто имеет по 200-500 тысяч подписчиков, и просто пришли снимать, могут вообще ничего не заработать», — объяснил Вадим Спириденков. По словам блогера, чтобы самая популярная на данный момент социальная сеть ТикТок начала приносить доход, нужно очень много работать и иметь хорошего менеджера. «В ТикТоке все зависит от того, насколько интересен твой контент. Если со стороны подписчиков идет хорошая отдача от видеоролика, то алгоритм сам начинает видео продвигать. Но чтобы начать зарабатывать в ТикТоке, нужно найти хорошего менеджера, который будет предлагать тебя каким-то компаниям. И нужно непрерывно поддерживать просмотры, активность, постоянно снимать. Если ты начинаешь тормозить, тормозится статистика и рекламодатель не идет. Все связано и может разрушиться за неделю», — добавил Спириденков. Блогер подчеркнул, что не стоит полностью полагаться на заработок в соцсетях. «Многие люди бросают работу, начинают снимать контент, пытаться на этом заработать, но сегодня это есть, завтра нет, поэтому нужно обязательно иметь что-то еще. Ведь изначально ты приходишь в соцсети, чтобы просто показать себя, дать что-то людям, юмор, танцы, все, что угодно. И только потом ты можешь начать зарабатывать», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Популярные, медийные блогеры могут получать в социальных сетях от 500 тысяч до 6 миллионов рублей в месяц. Все зависит от сезона, спроса, от рекламодателей и работы менеджеров и продюсеров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал блогер-миллионник, входящий в рейтинг «100 лучших аккаунтов русского ТикТока» Вадим Спириденков, известный как Veydi_rush. «У топовых, очень популярных, медийных блогеров за один месяц может быть доход от Instagram около 6 млн рублей в месяц, а может быть и 500 тысяч, все зависит от сезона, от того, когда рекламодатели начинают закупаться, и есть ли постоянные клиенты. Топовые тиктокеры могут зарабатывать около 3 млн рублей в месяц, не топовые 200-500 тысяч. Те, кто имеет по 200-500 тысяч подписчиков, и просто пришли снимать, могут вообще ничего не заработать», — объяснил Вадим Спириденков. По словам блогера, чтобы самая популярная на данный момент социальная сеть ТикТок начала приносить доход, нужно очень много работать и иметь хорошего менеджера. «В ТикТоке все зависит от того, насколько интересен твой контент. Если со стороны подписчиков идет хорошая отдача от видеоролика, то алгоритм сам начинает видео продвигать. Но чтобы начать зарабатывать в ТикТоке, нужно найти хорошего менеджера, который будет предлагать тебя каким-то компаниям. И нужно непрерывно поддерживать просмотры, активность, постоянно снимать. Если ты начинаешь тормозить, тормозится статистика и рекламодатель не идет. Все связано и может разрушиться за неделю», — добавил Спириденков. Блогер подчеркнул, что не стоит полностью полагаться на заработок в соцсетях. «Многие люди бросают работу, начинают снимать контент, пытаться на этом заработать, но сегодня это есть, завтра нет, поэтому нужно обязательно иметь что-то еще. Ведь изначально ты приходишь в соцсети, чтобы просто показать себя, дать что-то людям, юмор, танцы, все, что угодно. И только потом ты можешь начать зарабатывать», — подытожил собеседник агентства.