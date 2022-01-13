Певица Клава Высокова (Кока) травмировалась на элитном горнолыжном курорте Куршевель. Один из спусков на сноуборде завершился для нее страшным падением. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей. В своем личном блоге она поделилась видео, на котором запечатлена ее горнолыжная авария.
«Допрыгалась… Теперь ковыляю на костылях. Подробнее в сторис. Прикиньте, рентген 35к», — поделилась певица в своем instagram-аккаунте.
По данным СМИ, многие российские звезды шоу-бизнеса встретили Рождество в Куршевеле. Несмотря на новую волну коронавируса во Франции.
Певица Клава Высокова (Кока) травмировалась на элитном горнолыжном курорте Куршевель. Один из спусков на сноуборде завершился для нее страшным падением. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей. В своем личном блоге она поделилась видео, на котором запечатлена ее горнолыжная авария. «Допрыгалась… Теперь ковыляю на костылях. Подробнее в сторис. Прикиньте, рентген 35к», — поделилась певица в своем instagram-аккаунте. По данным СМИ, многие российские звезды шоу-бизнеса встретили Рождество в Куршевеле. Несмотря на новую волну коронавируса во Франции. Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)