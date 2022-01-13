У Клавы Коки потребовали 35 тысяч за рентген в Куршевеле. «Теперь передвигаюсь на костылях»

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Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, клава кока
Клава Кока отдыхала в элитный горнолыжный курорт Куршевель Фото:

Певица Клава Высокова (Кока) травмировалась на элитном горнолыжном курорте Куршевель. Один из спусков на сноуборде завершился для нее страшным падением. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей. В своем личном блоге она поделилась видео, на котором запечатлена ее горнолыжная авария.

«Допрыгалась… Теперь ковыляю на костылях. Подробнее в сторис. Прикиньте, рентген 35к», — поделилась певица в своем instagram-аккаунте.

По данным СМИ, многие российские звезды шоу-бизнеса встретили Рождество в Куршевеле. Несмотря на новую волну коронавируса во Франции.

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Певица Клава Высокова (Кока) травмировалась на элитном горнолыжном курорте Куршевель. Один из спусков на сноуборде завершился для нее страшным падением. За рентген ей пришлось заплатить 35 тысяч рублей. В своем личном блоге она поделилась видео, на котором запечатлена ее горнолыжная авария. «Допрыгалась… Теперь ковыляю на костылях. Подробнее в сторис. Прикиньте, рентген 35к», — поделилась певица в своем instagram-аккаунте. По данным СМИ, многие российские звезды шоу-бизнеса встретили Рождество в Куршевеле. Несмотря на новую волну коронавируса во Франции. Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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