Российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали наибольшее количество баллов за короткую и произвольную программы, получив 239 баллов и став золотыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщает Sport24. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а бронзовыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Также пара Мишиной и Галлямова обновила три мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, короткую и по сумме двух программ. Предыдущий рекорд, установленный Тарасовой и Морозовым, продержался несколько минут.
Российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда. Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали наибольшее количество баллов за короткую и произвольную программы, получив 239 баллов и став золотыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщает Sport24. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а бронзовыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также пара Мишиной и Галлямова обновила три мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, короткую и по сумме двух программ. Предыдущий рекорд, установленный Тарасовой и Морозовым, продержался несколько минут.