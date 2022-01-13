Российские фигуристы выиграли чемпионат Европы среди пар. Все призовые места заняты россиянами 14 января 2022 в 01:35 Размер текста - 17 + Российские спортсмены завоевали все призовые места на чемпионате Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда. Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали наибольшее количество баллов за короткую и произвольную программы, получив 239 баллов и став золотыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщает Sport24 . Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а бронзовыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также пара Мишиной и Галлямова обновила три мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, короткую и по сумме двух программ. Предыдущий рекорд, установленный Тарасовой и Морозовым, продержался несколько минут. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда. Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали наибольшее количество баллов за короткую и произвольную программы, получив 239 баллов и став золотыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщает Sport24. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а бронзовыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также пара Мишиной и Галлямова обновила три мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, короткую и по сумме двух программ. Предыдущий рекорд, установленный Тарасовой и Морозовым, продержался несколько минут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям