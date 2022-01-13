13 января 2022

Российские фигуристы выиграли чемпионат Европы среди пар. Все призовые места заняты россиянами

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Российские спортсмены завоевали все призовые места на чемпионате Европы Фото:

Российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали наибольшее количество баллов за короткую и произвольную программы, получив 239 баллов и став золотыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщает Sport24. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а бронзовыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Также пара Мишиной и Галлямова обновила три мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, короткую и по сумме двух программ. Предыдущий рекорд, установленный Тарасовой и Морозовым, продержался несколько минут.

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Российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда. Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали наибольшее количество баллов за короткую и произвольную программы, получив 239 баллов и став золотыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщает Sport24. Серебряными призерами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а бронзовыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также пара Мишиной и Галлямова обновила три мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, короткую и по сумме двух программ. Предыдущий рекорд, установленный Тарасовой и Морозовым, продержался несколько минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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