13 января 2022

Турчак назвал законопроекты, запланированные ЕР на 2022 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, портрет, турчак андрей
Андрей Турчак отметил, что программа ЕР писалась по обращениям 2,5 млн россиян Фото:

В 2022 году планируется принять множество законопроектов, предусматривающих поддержку муниципальных структур. Об этом секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Ремонт и модернизация сельских отделений Почты России, закупка школьных автобусов, обновление парка карет скорой медицинской помощи, строительство новых школ», — сказал Андрей Турчак, отвечая на вопрос журналиста «Известий» о «народных» законопроектах, которые можно ждать в 2022 году. Он отметил, что все инициативы касаются качества жизни человека, и оно не должно отличаться по тому признаку, где человек живет.

Турчак заявил, что выделять важнейшие законопроекты из запланированных неправильно. «Программа писалась людьми — 2,5 миллиона обращений [граждан в „Единую Россию“]», — подчеркнул секретарь Генсовета партии. Также он напомнил, что на последнем съезде фракции было принято решение ежегодно отчитываться о выполнении программы партии.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поддержал приоритетную программу для «Единой России». Партия готовится принять в 2022 году новые законопроекты, которые направлены на защиту прав детей и введение новых льгот для семей.

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В 2022 году планируется принять множество законопроектов, предусматривающих поддержку муниципальных структур. Об этом секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Ремонт и модернизация сельских отделений Почты России, закупка школьных автобусов, обновление парка карет скорой медицинской помощи, строительство новых школ», — сказал Андрей Турчак, отвечая на вопрос журналиста «Известий» о «народных» законопроектах, которые можно ждать в 2022 году. Он отметил, что все инициативы касаются качества жизни человека, и оно не должно отличаться по тому признаку, где человек живет. Турчак заявил, что выделять важнейшие законопроекты из запланированных неправильно. «Программа писалась людьми — 2,5 миллиона обращений [граждан в „Единую Россию“]», — подчеркнул секретарь Генсовета партии. Также он напомнил, что на последнем съезде фракции было принято решение ежегодно отчитываться о выполнении программы партии. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поддержал приоритетную программу для «Единой России». Партия готовится принять в 2022 году новые законопроекты, которые направлены на защиту прав детей и введение новых льгот для семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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