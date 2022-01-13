Турчак назвал законопроекты, запланированные ЕР на 2022 год

14 января 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

В 2022 году планируется принять множество законопроектов, предусматривающих поддержку муниципальных структур. Об этом секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Ремонт и модернизация сельских отделений Почты России, закупка школьных автобусов, обновление парка карет скорой медицинской помощи, строительство новых школ», — сказал Андрей Турчак, отвечая на вопрос журналиста «Известий» о «народных» законопроектах, которые можно ждать в 2022 году. Он отметил, что все инициативы касаются качества жизни человека, и оно не должно отличаться по тому признаку, где человек живет. Турчак заявил, что выделять важнейшие законопроекты из запланированных неправильно. «Программа писалась людьми — 2,5 миллиона обращений [граждан в „Единую Россию“]», — подчеркнул секретарь Генсовета партии. Также он напомнил, что на последнем съезде фракции было принято решение ежегодно отчитываться о выполнении программы партии. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин поддержал приоритетную программу для «Единой России». Партия готовится принять в 2022 году новые законопроекты, которые направлены на защиту прав детей и введение новых льгот для семей.