ЕР готовит новые льготы и снижение тарифов в 2022 году

22 декабря 2021 в 20:54 Размер текста - 17 +

Особое внимание будет уделено защите прав детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партия «Единая Россия» в 2022 году планирует продолжить реализацию народной программы и принять новые законопроекты, направленные на защиту прав детей и введение новых льгот для семей. Также партия планирует ввести дополнительные льготы медработникам, снизить стоимость ЖКХ и защитить водителей от необоснованных штрафов. «В 2022 году „Единая Россия“ продолжит работу над реализацией народной программы и расширением мер поддержки наименее защищенных категорий граждан. В весеннюю сессию партия планирует принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. Также ЕР обеспечит защиту прав детей. В планах на 2022 год — разработка закона о занятости, мер поддержки отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и расширение использования маткапитала», — сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам осенней сессии. Также «Единая Россия» намерена решить вопрос о введении новых льгот для медицинских работников и заниматься вопросами снижения стоимости коммунальных услуг. Как сообщила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, ЕР будет оперативно решать вопрос вопросы обеспечения жильем детей-сирот, расширения форматов поддержки семей с детьми, а также формирования инфраструктуры для них. Одним из ключевых вопросов станет обсуждение отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей. В ходе брифинга ЕР также были подведены итоги работы партии в период осенней сессии. Главным итогом работы стало принятие федерального бюджета на ближайшие три года, в котором заложены деньги на выполнение народной программы партии. В бюджете заложены средства на поддержку семей с детьми, помощь инвалидам и людям пожилого возраста, модернизацию первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и строительство новых школ, поставку в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи, обновление общественного транспорта, строительство сельских Домов культуры и многое другое. В общей сложности расходы бюджета на социально значимые направления вырастут на 107,5 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» в 2022 году планирует продолжить реализацию народной программы и принять новые законопроекты, направленные на защиту прав детей и введение новых льгот для семей. Также партия планирует ввести дополнительные льготы медработникам, снизить стоимость ЖКХ и защитить водителей от необоснованных штрафов. «В 2022 году „Единая Россия“ продолжит работу над реализацией народной программы и расширением мер поддержки наименее защищенных категорий граждан. В весеннюю сессию партия планирует принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. Также ЕР обеспечит защиту прав детей. В планах на 2022 год — разработка закона о занятости, мер поддержки отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и расширение использования маткапитала», — сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам осенней сессии. Также «Единая Россия» намерена решить вопрос о введении новых льгот для медицинских работников и заниматься вопросами снижения стоимости коммунальных услуг. Как сообщила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, ЕР будет оперативно решать вопрос вопросы обеспечения жильем детей-сирот, расширения форматов поддержки семей с детьми, а также формирования инфраструктуры для них. Одним из ключевых вопросов станет обсуждение отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей. В ходе брифинга ЕР также были подведены итоги работы партии в период осенней сессии. Главным итогом работы стало принятие федерального бюджета на ближайшие три года, в котором заложены деньги на выполнение народной программы партии. В бюджете заложены средства на поддержку семей с детьми, помощь инвалидам и людям пожилого возраста, модернизацию первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и строительство новых школ, поставку в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи, обновление общественного транспорта, строительство сельских Домов культуры и многое другое. В общей сложности расходы бюджета на социально значимые направления вырастут на 107,5 млрд рублей.