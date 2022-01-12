«Единая Россия» назвала свою приоритетную задачу

12 января 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак заявил, что приоритетом партии сейчас является социальная газификация Фото: Владимир Андреев © URA.RU В партии «Единая Россия» считают приоритетной задачей программу социальной газификации, которая была включена в их народную программу перед выборами в Госдуму. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Инициативу «ЕР» — о реализации программы социальной газификации — поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством 12 января. «Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Поставленная президентом задача — подключить до конца года всех желающих — является приоритетной для партии. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», — сказал Андрей Турчак, заявление опубликовано на сайте ЕР. По его словам, по инициативе партии и при поддержке правительства РФ ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться субсидиями или сертификатами на покупку газового оборудования. »«В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения», — сказал секретарь Генсовета партии. Также Турчак обратился к Путину с инициативой установить нулевой размер платы на газ для непрерывной работы Вечных огней. Пока порядок их работы не определили. «Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. Требуется системное решение. С [главой „Газпрома“] Алексеем Миллером, с „Газпромом“ такой подход согласован», — отметил он. Глава страны одобрил предложения партии и поручил правительству, «Единой России» и общественным организациям присоединиться к выполнению программы социальной газификации. «Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан», — заявил Путин. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что социальная газификация активно идет в Томской, Московской и Новосибирской областях, Чечне и НАО. »«Был создан Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает «Единая Россия»», — отметил он. Ранее Путин подписал закон о бесплатной газификации до участков с поправками «Единой России». Заявку можно оформить на портале Госуслуг, отделениях МФЦ и на сайте газоснабжающей компании. 18 октября россиянам начали бесплатно проводить газ. Его доводят до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В партии «Единая Россия» считают приоритетной задачей программу социальной газификации, которая была включена в их народную программу перед выборами в Госдуму. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Инициативу «ЕР» — о реализации программы социальной газификации — поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством 12 января. «Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Поставленная президентом задача — подключить до конца года всех желающих — является приоритетной для партии. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», — сказал Андрей Турчак, заявление опубликовано на сайте ЕР. По его словам, по инициативе партии и при поддержке правительства РФ ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться субсидиями или сертификатами на покупку газового оборудования. »«В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения», — сказал секретарь Генсовета партии. Также Турчак обратился к Путину с инициативой установить нулевой размер платы на газ для непрерывной работы Вечных огней. Пока порядок их работы не определили. «Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. Требуется системное решение. С [главой „Газпрома“] Алексеем Миллером, с „Газпромом“ такой подход согласован», — отметил он. Глава страны одобрил предложения партии и поручил правительству, «Единой России» и общественным организациям присоединиться к выполнению программы социальной газификации. «Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан», — заявил Путин. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что социальная газификация активно идет в Томской, Московской и Новосибирской областях, Чечне и НАО. »«Был создан Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает «Единая Россия»», — отметил он. Ранее Путин подписал закон о бесплатной газификации до участков с поправками «Единой России». Заявку можно оформить на портале Госуслуг, отделениях МФЦ и на сайте газоснабжающей компании. 18 октября россиянам начали бесплатно проводить газ. Его доводят до участков, где уже есть газораспределительная инфраструктура.