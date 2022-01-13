13 января 2022

В Перми грузчик утонул в зерне

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, урожай, зерно
Грузчика в Перми завалило зерном Фото:

В Перми рабочий погиб, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию мукомольного завода. По версии следователей, требования безопасности при этом не соблюдались. В результате несчастного случая, мужчина погиб.

«Утром грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода „Сызрань“, пришвартованного к причалу АО „Пермский мукомольный завод“, где при помощи пневматического транспортера осуществлял перегрузку зерна пшеницы на территорию Общества. При этом, работы проводились с явными нарушениями требований безопасности», — говорится в сообщении на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В ведомстве отмечают, что грузчик работал один и без страховки.

Днем того же дня его нашли в трюме под зерном без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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В Перми рабочий погиб, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию мукомольного завода. По версии следователей, требования безопасности при этом не соблюдались. В результате несчастного случая, мужчина погиб. «Утром грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода „Сызрань“, пришвартованного к причалу АО „Пермский мукомольный завод“, где при помощи пневматического транспортера осуществлял перегрузку зерна пшеницы на территорию Общества. При этом, работы проводились с явными нарушениями требований безопасности», — говорится в сообщении на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В ведомстве отмечают, что грузчик работал один и без страховки. Днем того же дня его нашли в трюме под зерном без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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