В Перми грузчик утонул в зерне

Грузчика в Перми завалило зерном Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми рабочий погиб, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию мукомольного завода. По версии следователей, требования безопасности при этом не соблюдались. В результате несчастного случая, мужчина погиб.

«Утром грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода „Сызрань“, пришвартованного к причалу АО „Пермский мукомольный завод“, где при помощи пневматического транспортера осуществлял перегрузку зерна пшеницы на территорию Общества. При этом, работы проводились с явными нарушениями требований безопасности», — говорится в сообщении на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В ведомстве отмечают, что грузчик работал один и без страховки.

Днем того же дня его нашли в трюме под зерном без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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