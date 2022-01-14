Рейс Utair из Тюмени в ХМАО задерживается на семь часов

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, табло, шереметьево, авиарейс, пассажиры, задержка рейса
Пассажиры не могут улететь в ХМАО из-за погодных условий Фото:

Рейс из Тюмени в Сургут (ХМАО) авиакомпании Utair задерживается на более чем семь часов из-за метеоусловий в аэропорту прилета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».

«Задержка рейса ЮТ 120 Тюмень — Сургут авиакомпании Utair происходит из-за метеоусловий в аэропорту Сургута. По расписанию борт должен был вылететь в 07:10, новое расчетное время — 14:30», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино».

Согласно онлайн-табло аэропорта Сургута вместе с тюменским рейсом задержан и борт Utair из Кургана. При этом другие рейсы авиагавань принимает. В пресс-службе хаба на звонки URA.RU не ответили.

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Рейс из Тюмени в Сургут (ХМАО) авиакомпании Utair задерживается на более чем семь часов из-за метеоусловий в аэропорту прилета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино». «Задержка рейса ЮТ 120 Тюмень — Сургут авиакомпании Utair происходит из-за метеоусловий в аэропорту Сургута. По расписанию борт должен был вылететь в 07:10, новое расчетное время — 14:30», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино». Согласно онлайн-табло аэропорта Сургута вместе с тюменским рейсом задержан и борт Utair из Кургана. При этом другие рейсы авиагавань принимает. В пресс-службе хаба на звонки URA.RU не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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