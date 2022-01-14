Рейс Utair из Тюмени в ХМАО задерживается на семь часов

Пассажиры не могут улететь в ХМАО из-за погодных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейс из Тюмени в Сургут (ХМАО) авиакомпании Utair задерживается на более чем семь часов из-за метеоусловий в аэропорту прилета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».

«Задержка рейса ЮТ 120 Тюмень — Сургут авиакомпании Utair происходит из-за метеоусловий в аэропорту Сургута. По расписанию борт должен был вылететь в 07:10, новое расчетное время — 14:30», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино».

Согласно онлайн-табло аэропорта Сургута вместе с тюменским рейсом задержан и борт Utair из Кургана. При этом другие рейсы авиагавань принимает. В пресс-службе хаба на звонки URA.RU не ответили.