13 января 2022

Из Кольцово запустят новые рейсы на курорт Северного Кавказа

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, сухой суперджет, авиакомпания азимут
Рейсы в Ставропольский край запустят с 18 января Фото:

Из Кольцово (Екатеринбург) добавили авиарейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 18 января рейсы из Екатеринбурга с посадкой в Магнитогорске будет выполнять авиакомпания „Азимут“. Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100», — говорится в сообщении.

В аэропорте добавили, что ранее рейсы до города Минеральные Воды выполнялись только авиакомпанией «Уральские авиалинии». В пресс-службе Кольцово отметили, что общее число рейсов в Ставропольский край увеличится до пяти в неделю.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года авиакомпанией Red Wings. В минувшем году, та же Red Wings предложила желающим летать из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.

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Из Кольцово (Екатеринбург) добавили авиарейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «С 18 января рейсы из Екатеринбурга с посадкой в Магнитогорске будет выполнять авиакомпания „Азимут“. Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100», — говорится в сообщении. В аэропорте добавили, что ранее рейсы до города Минеральные Воды выполнялись только авиакомпанией «Уральские авиалинии». В пресс-службе Кольцово отметили, что общее число рейсов в Ставропольский край увеличится до пяти в неделю. Ранее сообщалось, что из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года авиакомпанией Red Wings. В минувшем году, та же Red Wings предложила желающим летать из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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