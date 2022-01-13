Из Кольцово запустят новые рейсы на курорт Северного Кавказа

Рейсы в Ставропольский край запустят с 18 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Кольцово (Екатеринбург) добавили авиарейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 18 января рейсы из Екатеринбурга с посадкой в Магнитогорске будет выполнять авиакомпания „Азимут“. Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100», — говорится в сообщении.

В аэропорте добавили, что ранее рейсы до города Минеральные Воды выполнялись только авиакомпанией «Уральские авиалинии». В пресс-службе Кольцово отметили, что общее число рейсов в Ставропольский край увеличится до пяти в неделю.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года авиакомпанией Red Wings. В минувшем году, та же Red Wings предложила желающим летать из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.

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