Из Екатеринбурга запустят рейсы по трем новым направлениям

Из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Red Wings Airlines Александр Воробьев.
«Авиакомпания Red Wings весной 2022 года начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям — в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров», — сообщил Воробьев.
Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
в Горно-Алтайск с 28 апреля по четвергам и воскресеньям;
в Мурманск с 3 марта по четвергам;
в Нижнекамск с 28 марта по понедельникам и пятницам.
Ранее авиакомпания анонсировала перелеты из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.
Из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Red Wings Airlines Александр Воробьев. «Авиакомпания Red Wings весной 2022 года начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям — в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров», — сообщил Воробьев. Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Ранее авиакомпания анонсировала перелеты из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.