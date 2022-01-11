11 января 2022

Из Екатеринбурга запустят рейсы по трем новым направлениям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ред вингс, авиакомпания red wings, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Из Кольцово можно будет улететь в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск Фото:

Из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Red Wings Airlines Александр Воробьев.

«Авиакомпания Red Wings весной 2022 года начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям — в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров», — сообщил Воробьев.

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

  • в Горно-Алтайск с 28 апреля по четвергам и воскресеньям;
  • в Мурманск с 3 марта по четвергам;
  • в Нижнекамск с 28 марта по понедельникам и пятницам.

Ранее авиакомпания анонсировала перелеты из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Red Wings Airlines Александр Воробьев. «Авиакомпания Red Wings весной 2022 года начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям — в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров», — сообщил Воробьев. Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Ранее авиакомпания анонсировала перелеты из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...