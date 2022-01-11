Из Екатеринбурга запустят рейсы по трем новым направлениям

Из Кольцово можно будет улететь в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из аэропорта Екатеринбурга запустят новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск в марте 2022 года. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь авиакомпании Red Wings Airlines Александр Воробьев.

«Авиакомпания Red Wings весной 2022 года начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям — в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров», — сообщил Воробьев.

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

в Горно-Алтайск с 28 апреля по четвергам и воскресеньям;

в Мурманск с 3 марта по четвергам;

в Нижнекамск с 28 марта по понедельникам и пятницам.

Ранее авиакомпания анонсировала перелеты из Екатеринбурга в Тобольск. Первый самолет приземлился в Тобольске 21 октября.