Ельцин Центр срочно принял меры после вандализма с картиной

Картины на выставке защитили с помощью специальных экранов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ельцин Центр установил защитные экраны на картины выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», после того как неизвестный пририсовал глаза персонажам картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центра.

«Проведен пересмотр протоколов безопасности, над всеми картинами выставки в Арт-галерее установлены защитные экраны», — говорится в релизе пресс-службы. Там отметили, что стремятся исключить случаи вандализма. Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», на которой была размещена картина, открыта до 20 февраля.

В Ельцин Центре подчеркнули, что не комментировали случай с полотном художницы ранее, потому что проводилась внутренняя проверка инцидента. Установлено, что работники центра не причастны к вандализму.

К картине Лепорской нарисовали глаза в начале декабря 2021 года, однако источники сообщают, что заявление в полицию было подано лишь в конце месяца, когда записи с камер видеонаблюдения были удалены. В связи с этим записи не смогли показать полиции. Инсайдер URA.RU тогда посчитал, что к инциденту причастен сотрудник Ельцин Центра.

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