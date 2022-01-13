В Екатеринбурге испортили картину ученицы Малевича. МВД отказалось ввести расследование

14 января 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

МВД РФ по Екатеринбургу оценило ущерб в 200 тысяч рублей, посчитав его незначительным для возбуждения уголовного дела Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге вандал испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, которая была размещена на выставке в Ельцин Центре. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. «Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине», — сообщает газета. От рук вандала пострадала картина «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи, которая была предоставлена на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», открытую в Ельцин Центре. Отмечается, что чернила ручки немного проникли в красочный слой из-за того, что картина не покрыта авторским лаком. Однако неизвестный не сильно давил на ручку, когда рисовал на картине, не повредив рельеф мазков. Личность вандала установить не удается, а его розысками никто не занимается. Сообщается, что управление МВД России по Екатеринбургу провело проверку и приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении говорится, что ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, что является незначительным, а также отсутствуют признаки состава преступления из-за того, что картина не утратила своих свойств. Министерство культуры России направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела. Также министерство настаивает на изменении статьи с умышленного повреждения имущества (ст. 167 УК РФ) на уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ст. 243 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге вандал испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, которая была размещена на выставке в Ельцин Центре. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. «Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине», — сообщает газета. От рук вандала пострадала картина «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи, которая была предоставлена на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», открытую в Ельцин Центре. Отмечается, что чернила ручки немного проникли в красочный слой из-за того, что картина не покрыта авторским лаком. Однако неизвестный не сильно давил на ручку, когда рисовал на картине, не повредив рельеф мазков. Личность вандала установить не удается, а его розысками никто не занимается. Сообщается, что управление МВД России по Екатеринбургу провело проверку и приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении говорится, что ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, что является незначительным, а также отсутствуют признаки состава преступления из-за того, что картина не утратила своих свойств. Министерство культуры России направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела. Также министерство настаивает на изменении статьи с умышленного повреждения имущества (ст. 167 УК РФ) на уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ст. 243 УК РФ).