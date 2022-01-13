В Екатеринбурге вандал испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, которая была размещена на выставке в Ельцин Центре. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.
«Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине», — сообщает газета. От рук вандала пострадала картина «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи, которая была предоставлена на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», открытую в Ельцин Центре.
Отмечается, что чернила ручки немного проникли в красочный слой из-за того, что картина не покрыта авторским лаком. Однако неизвестный не сильно давил на ручку, когда рисовал на картине, не повредив рельеф мазков.
Личность вандала установить не удается, а его розысками никто не занимается. Сообщается, что управление МВД России по Екатеринбургу провело проверку и приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении говорится, что ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, что является незначительным, а также отсутствуют признаки состава преступления из-за того, что картина не утратила своих свойств.
Министерство культуры России направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела. Также министерство настаивает на изменении статьи с умышленного повреждения имущества (ст. 167 УК РФ) на уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ст. 243 УК РФ).
В Екатеринбурге вандал испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, которая была размещена на выставке в Ельцин Центре. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. «Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине», — сообщает газета. От рук вандала пострадала картина «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи, которая была предоставлена на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», открытую в Ельцин Центре. Отмечается, что чернила ручки немного проникли в красочный слой из-за того, что картина не покрыта авторским лаком. Однако неизвестный не сильно давил на ручку, когда рисовал на картине, не повредив рельеф мазков. Личность вандала установить не удается, а его розысками никто не занимается. Сообщается, что управление МВД России по Екатеринбургу провело проверку и приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении говорится, что ущерб оценивается в 200 тысяч рублей, что является незначительным, а также отсутствуют признаки состава преступления из-за того, что картина не утратила своих свойств. Министерство культуры России направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела. Также министерство настаивает на изменении статьи с умышленного повреждения имущества (ст. 167 УК РФ) на уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (ст. 243 УК РФ).