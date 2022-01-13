Картина Лепорской (в центре) подверглась нападению вандала Фото: Размик Закарян © URA.RU

К акту вандализма в отношении картины Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре может быть причастен экс-сотрудник, который на момент инцидента работал в музее. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах Екатеринбурга.

«По имеющимся данным, вандалом мог оказаться один из сотрудников музея Дмитрий Н., начальник службы безопасности Ельцин Центра, которого уволили в декабре 2021 года сразу после происшествия. В настоящее время он может находиться на лечении из-за „белочки“ — по некоторым данным, мужчина страдает алкоголизмом», — объяснил инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием по этой теме в Ельцин Центр. «Это не так», — лаконично ответил представитель пресс-службы.



Сам инцидент произошел еще в начале декабря прошлого года. На выставке картина «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в стенах Ельцин Центра была испорчена картина Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи: неизвестный вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на двух изображениях полотна.

Со слов источника, заявление в полицию представителями ЕЦ было подано лишь 20 декабря. Отказ в возбуждении уголовного дела правоохранительные органы вынесли ввиду того, что картины в Екатеринбурге на тот момент уже не было — ее вернули в Москву на реставрацию. Относительно видеонаблюдения сотрудники Ельцин Центра якобы пояснили, что камеры хранят информацию только три дня, поэтому видео не может быть предоставлено.

Анна Лепорская — советская художница, ученица знаменитого авангардиста Каземира Малевича. Она принимала участие в создании картины своего учителя «Черный квадрат». Работы Лепорской представлены в целом ряде музеев, наиболее полно — в Русском музее, музее Ленинградского фарфорового завода и в Псковском музее-заповеднике.

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