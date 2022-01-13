Обвиняемый в убийстве тюменской девочки подал в суд на силовиков

14 января 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной заявил о пытках во время следствия Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой В Ленинском суде Тюмени отложили рассмотрение жалобы защиты Виталия Бережного, обвиняемого в похищении и убийстве 9-летней девочки. Об этом в своем telegem-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Бережной утверждает, что дал признательные показания по громкому уголовному делу после того, как к нему применили пытки. «В Ленинском районном суде Тюмени отложили рассмотрение жалобы адвоката в интересах Виталия Бережного, на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ. Судебное заседание отложили, так как в суд не поступили сведения о том, что сам Бережной извещен о предстоящем заседании и будет иметь возможность участвовать в процессе», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Адвокат Бережного Елена Шихова в беседе с URA.RU назвала ситуацию с судебным разбирательствами по поводу пыток странной. «Процесс сделали закрытым. Но о дате заседания вообще никого не известили: ни меня, ни моего подзащитного, ни, получается, прокурора — потому что он тоже туда не пришел. Я совершенно случайно позвонила накануне заседания узнать, когда оно состоится, и мне ответили, что завтра. В итоге на него явились только я и судья», — пояснила она в беседе с агентством. Ранее URA.RU писало о том, что 30 июня 2021 на окраине Тюмени пропала 9-летняя девочка. 19 августа того же года ее тело было найдено в коробке на берегу одного из водоемов, находящихся неподалеку. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ленинском суде Тюмени отложили рассмотрение жалобы защиты Виталия Бережного, обвиняемого в похищении и убийстве 9-летней девочки. Об этом в своем telegem-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Бережной утверждает, что дал признательные показания по громкому уголовному делу после того, как к нему применили пытки. «В Ленинском районном суде Тюмени отложили рассмотрение жалобы адвоката в интересах Виталия Бережного, на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ. Судебное заседание отложили, так как в суд не поступили сведения о том, что сам Бережной извещен о предстоящем заседании и будет иметь возможность участвовать в процессе», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Адвокат Бережного Елена Шихова в беседе с URA.RU назвала ситуацию с судебным разбирательствами по поводу пыток странной. «Процесс сделали закрытым. Но о дате заседания вообще никого не известили: ни меня, ни моего подзащитного, ни, получается, прокурора — потому что он тоже туда не пришел. Я совершенно случайно позвонила накануне заседания узнать, когда оно состоится, и мне ответили, что завтра. В итоге на него явились только я и судья», — пояснила она в беседе с агентством. Ранее URA.RU писало о том, что 30 июня 2021 на окраине Тюмени пропала 9-летняя девочка. 19 августа того же года ее тело было найдено в коробке на берегу одного из водоемов, находящихся неподалеку. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован.