Обвиняемый в убийстве 9-летней тюменки заявил о пытках в СИЗО. «Заставляли признаться»

30 декабря 2021 в 04:09 Размер текста - 17 +

Гражданская жена заявила о пытках над Бережным в СИЗО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гражданская жена уроженца Сургута Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 9-летней тюменки, Ирина Давыдова заявила о фальсификации уголовного дела в отношении ее супруга. Женщина уверена, что его заставили дать признательные показания под пытками. По словам Давыдовой, о пытках и подтасовке фактов ее муж успел рассказать во время одной из встреч, устроенных следователем. «29 августа его вместе с другими рабочими из цеха привезли в ОРЧ на улицу Тульскую, для экспертизы ДНК. После взятия анализов его увели в подвал и начали пытать электрическим током, заставляя признаться в убийстве и изнасиловании девочки. Это продолжалось несколько часов», — передает ее слова агентство ТюменьPRO. Давыдова отметила, что в ходе пыток на Бережном были порваны шорты и футболка, в которых он приехал в отделение, позже сотрудники полиции выдали ему свою одежду. В это же время, по словам женщины, в квартире обвиняемого уже происходил обыск. Кроме того, гражданского супруга обратила внимание на то, что оперативный сотрудник во время следственного эксперимента постоянно тянул прикованного наручниками Бережного за собой, тем самым показывая ему, куда идти. Она также отметила, что в день пропажи девочки, ее муж находился на работе. Женщина предоставила детализацию звонков, из которых следует, что он с раннего утра был на связи. Давыдова записала открытое видеобращение к главам силовых структур России. Она просит обеспечит всестороннее и объективное расследование уголовного дела, обратив внимание на способы получения признательных показаний. По ее мнению, фальсификация уголовного дела связана с широким общественным резонансом. Бережной был задержан 25 июля, в съемной квартире по адресу ул. Судоремонтная, 40. По версии следствия, мужчина мог быть причастен к исчезновению 9-летней девочки, пропавшей 30 июня. Позже Бережной сознался, что заманил девочку к себе в квартиру, изнасиловал и убил. Тело он какое-то время хранил в холодильнике, а затем выкинул на берегу небольшого водоема в тюменском микрорайоне Лесобаза. Труп обнаружили 19 августа. По решению Тюменского районного суда, Бережной останется в СИЗО до весны 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гражданская жена уроженца Сургута Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 9-летней тюменки, Ирина Давыдова заявила о фальсификации уголовного дела в отношении ее супруга. Женщина уверена, что его заставили дать признательные показания под пытками. По словам Давыдовой, о пытках и подтасовке фактов ее муж успел рассказать во время одной из встреч, устроенных следователем. «29 августа его вместе с другими рабочими из цеха привезли в ОРЧ на улицу Тульскую, для экспертизы ДНК. После взятия анализов его увели в подвал и начали пытать электрическим током, заставляя признаться в убийстве и изнасиловании девочки. Это продолжалось несколько часов», — передает ее слова агентство ТюменьPRO. Давыдова отметила, что в ходе пыток на Бережном были порваны шорты и футболка, в которых он приехал в отделение, позже сотрудники полиции выдали ему свою одежду. В это же время, по словам женщины, в квартире обвиняемого уже происходил обыск. Кроме того, гражданского супруга обратила внимание на то, что оперативный сотрудник во время следственного эксперимента постоянно тянул прикованного наручниками Бережного за собой, тем самым показывая ему, куда идти. Она также отметила, что в день пропажи девочки, ее муж находился на работе. Женщина предоставила детализацию звонков, из которых следует, что он с раннего утра был на связи. Давыдова записала открытое видеобращение к главам силовых структур России. Она просит обеспечит всестороннее и объективное расследование уголовного дела, обратив внимание на способы получения признательных показаний. По ее мнению, фальсификация уголовного дела связана с широким общественным резонансом. Бережной был задержан 25 июля, в съемной квартире по адресу ул. Судоремонтная, 40. По версии следствия, мужчина мог быть причастен к исчезновению 9-летней девочки, пропавшей 30 июня. Позже Бережной сознался, что заманил девочку к себе в квартиру, изнасиловал и убил. Тело он какое-то время хранил в холодильнике, а затем выкинул на берегу небольшого водоема в тюменском микрорайоне Лесобаза. Труп обнаружили 19 августа. По решению Тюменского районного суда, Бережной останется в СИЗО до весны 2022 года.