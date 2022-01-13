Аналитики: пермяки стали чаще покупать товары времен СССР

Товары советского производства можно приобрести в Перми в среднем за 450 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За год жители Перми стали чаще интересоваться товарами времен СССР. В 2021 году пермяки искали вещи из Советского Союза на портале «Авито» на 44% чаще, чем годом ранее, заявили URA.RU в компании.

«В Перми спрос на товары времен СССР в 2021 году вырос на 44% по сравнению с 2020 годом», — сообщается в исследовании. Средняя стоимость таких товаров на площадке составила 450 рублей.

Также в 2021 году пермяки стали чаще искать на портале велосипеды (на 38%, чем в предыдущем году), кошек (на 7%), телевизоры (на 73%), столы (на 35%), диваны (на 17%), холодильники (на 19%), зеркала (77%) и ковры (на 31%). Велосипеды в городе можно в среднем приобрести за 9 тыс. рублей, телевизоры — за 2,5 тыс. рублей, столы — 3,6 тыс. рублей, диваны — 11,5 тыс. рублей, холодильники — 6,5 тыс. рублей, зеркала и ковры за 1,7 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей, соответственно. Кошек чаще всего раздают бесплатно. По России самыми востребованными товарами за год на площадки стали велосипеды (1 место), животные, в частности кошки и собаки (2 место), и столы (3 место).

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