Никто из пассажиров автобуса в результате ДТП не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший в Краснокамск, вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу, сообщили URA.RU в министерстве транспорта края.

«Автобус №150, следовавший по маршруту Пермь-Краснокамск, совершая обгон, наехал колесом на снежный бордюр. Из-за этого автобус съехал в кювет. Пострадала кондуктор, она госпитализирована», — пояснили в минтранспорта.

По информации ведомства, в автобусе находились пассажиры, никто из них в момент ДТП не пострадал. Транспортное средство было эвакуировано с помощью тягача.

Водитель автобуса не справился с управлением Фото: «ЧП ДТП Пермь», ВКонтакте