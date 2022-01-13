13 января 2022

Под Пермью автобус с пассажирами вылетел в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, автобус, климат, мороз, снегопад, погода, холод
Никто из пассажиров автобуса в результате ДТП не пострадал Фото:

В Пермском крае на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший в Краснокамск, вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу, сообщили URA.RU в министерстве транспорта края.

«Автобус №150, следовавший по маршруту Пермь-Краснокамск, совершая обгон, наехал колесом на снежный бордюр. Из-за этого автобус съехал в кювет. Пострадала кондуктор, она госпитализирована», — пояснили в минтранспорта.

По информации ведомства, в автобусе находились пассажиры, никто из них в момент ДТП не пострадал. Транспортное средство было эвакуировано с помощью тягача.

Водитель автобуса не справился с управлением
Фото:

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В Пермском крае на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший в Краснокамск, вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу, сообщили URA.RU в министерстве транспорта края. «Автобус №150, следовавший по маршруту Пермь-Краснокамск, совершая обгон, наехал колесом на снежный бордюр. Из-за этого автобус съехал в кювет. Пострадала кондуктор, она госпитализирована», — пояснили в минтранспорта. По информации ведомства, в автобусе находились пассажиры, никто из них в момент ДТП не пострадал. Транспортное средство было эвакуировано с помощью тягача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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