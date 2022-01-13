В Пермском крае на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший в Краснокамск, вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу, сообщили URA.RU в министерстве транспорта края.
«Автобус №150, следовавший по маршруту Пермь-Краснокамск, совершая обгон, наехал колесом на снежный бордюр. Из-за этого автобус съехал в кювет. Пострадала кондуктор, она госпитализирована», — пояснили в минтранспорта.
По информации ведомства, в автобусе находились пассажиры, никто из них в момент ДТП не пострадал. Транспортное средство было эвакуировано с помощью тягача.
В Пермском крае на федеральной трассе М7 «Волга» автобус, следовавший в Краснокамск, вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала кондуктор автобуса. Женщина доставлена в больницу, сообщили URA.RU в министерстве транспорта края. «Автобус №150, следовавший по маршруту Пермь-Краснокамск, совершая обгон, наехал колесом на снежный бордюр. Из-за этого автобус съехал в кювет. Пострадала кондуктор, она госпитализирована», — пояснили в минтранспорта. По информации ведомства, в автобусе находились пассажиры, никто из них в момент ДТП не пострадал. Транспортное средство было эвакуировано с помощью тягача.