Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные

Употребление алкоголя влияет на социальную сферу, считает Султан Хамзаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Необходимо ограничить продажу алкоголя в магазинах в выходные дни. Об этом заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — объяснил Султан Хамзаев.

Также депутат предложил поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков. «Увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года — это принципиально важно для нас, для страны с точки зрения обороноспособности и выживания нации», — считает собеседник агентства.

При этом он выступил против полного запрета алкогольной продукции. По его словам, это вызовет рост продаж суррогатов.

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