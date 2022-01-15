Новак: Россия готова увеличить поставки газа в Европу

Россия выполнила свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа, сообщил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы увеличить поставки газа в Европу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что разработка ресурсов потребует времени и инвестиций — для этого нужны прозрачная сбытовая политика на европейском рынке и долгосрочные контракты.

«Мы можем поставлять [газ], у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлек инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты были системой энергобезопасности потребителей», — заявил Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Вице-премьер подчеркнул, что Россия выполнила свои обязательства по поставкам в прошлом году. Кроме того, Германия, Турция и другие страны, которые выбирали свой объем топлива, получили гораздо больше газа.

По мнению Новака, причиной энергетического кризиса на Западе стала недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии. На протяжении последних лет они целенаправленно отказывались от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от России.

Ранее Новак заявил, что причиной роста цен на газ в Европе стал отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль и выбор спота вместо долгосрочных контрактов. Это привело к тому, что летом 2021 года Европа не смогла закупить природный газ — он ушел на другие, более экономически благоприятные рынки. В итоге в регионе возник дефицит газа и выросли цены на топливо. Стоимость газа в Европе побила свой исторический рекорд 21 декабря 2021 года, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров.

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