Новак раскрыл главные причины газового кризиса в Европе

29 декабря 2021 в 04:20 Размер текста - 17 +

Новак назвал главные причины роста цен на газ в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основными причинами роста цен на газ в Европе являются отказ долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спота. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — объяснил Новак в интервью РБК. Он отметил, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены. Кроме того, по словам Новака, причинами роста цен в Европе являются падение собственной добычи газа, холодная и длинная зима 2020 года, которая не позволила создать запасы газа в необходимом объеме, а также риски повторения ситуации. «Фьючерсные цены с поставкой именно в первом квартале [2022 года] уже реагируют, закладывая риски холодной зимы и недостаточных объемов газа, поэтому цены повышаются. Это обычная рыночная история», — добавил Новак. Стоимость газа в Европе 21 декабря побила исторический рекорд, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда цена на газ достигла отметки в 1969,2 доллара за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основными причинами роста цен на газ в Европе являются отказ долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спота. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — объяснил Новак в интервью РБК. Он отметил, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены. Кроме того, по словам Новака, причинами роста цен в Европе являются падение собственной добычи газа, холодная и длинная зима 2020 года, которая не позволила создать запасы газа в необходимом объеме, а также риски повторения ситуации. «Фьючерсные цены с поставкой именно в первом квартале [2022 года] уже реагируют, закладывая риски холодной зимы и недостаточных объемов газа, поэтому цены повышаются. Это обычная рыночная история», — добавил Новак. Стоимость газа в Европе 21 декабря побила исторический рекорд, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда цена на газ достигла отметки в 1969,2 доллара за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться.