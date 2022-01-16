Песков: РФ не обсуждает размещение ракет на границе ни с кем

16 января 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по размещению ракет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — отметил Песков в интервью CNN. Ранее СМИ назвали Калининградскую область одной из самых охраняемых в мире территорий с военными объектами. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота и «межвидовая войсковая группировка». Здесь развернуты ракетные комплексы «Искандер», в зоне поражения которых находятся европейские базы НАТО и объекты американской ПРО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — отметил Песков в интервью CNN. Ранее СМИ назвали Калининградскую область одной из самых охраняемых в мире территорий с военными объектами. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота и «межвидовая войсковая группировка». Здесь развернуты ракетные комплексы «Искандер», в зоне поражения которых находятся европейские базы НАТО и объекты американской ПРО.