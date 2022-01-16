Песков: РФ не обсуждает размещение ракет на границе ни с кем

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по размещению ракет Фото:

Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — отметил Песков в интервью CNN.

Ранее СМИ назвали Калининградскую область одной из самых охраняемых в мире территорий с военными объектами. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота и «межвидовая войсковая группировка». Здесь развернуты ракетные комплексы «Искандер», в зоне поражения которых находятся европейские базы НАТО и объекты американской ПРО.

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Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — отметил Песков в интервью CNN. Ранее СМИ назвали Калининградскую область одной из самых охраняемых в мире территорий с военными объектами. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота и «межвидовая войсковая группировка». Здесь развернуты ракетные комплексы «Искандер», в зоне поражения которых находятся европейские базы НАТО и объекты американской ПРО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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