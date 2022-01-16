Жителей ЯНАО ждут большие перепады температуры

Всю рабочую неделю в ЯНАО будет идти снег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На рабочей неделе жителей ЯНАО ожидают перепады температуры с -7 до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Температура воздуха днем понедельника, 17 января: от -7 до -12 градусов. По западным районам ночью до -32 градусов, днем — от -17 до -22 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник днем будет до -16 градусов, уже в среду ночью температура воздуха понизится до -25 градусов, а после столбик термометра поднимется до отметки в -13 градусов, в некоторых районах дойдет до -8 градусов. На западе округа всю неделю будет держаться стабильно морозная погода — от -17 до -32 градусов.

Резкое потепление в регионе произошло в пятницу. Тогда столбик термометра поднялся до -6 градусов, при этом дул штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.