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Жителей ЯНАО ждут большие перепады температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, снегопад, замерзшая река, теплоход
Всю рабочую неделю в ЯНАО будет идти снег Фото:

На рабочей неделе жителей ЯНАО ожидают перепады температуры с -7 до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Температура воздуха днем понедельника, 17 января: от -7 до -12 градусов. По западным районам ночью до -32 градусов, днем — от -17 до -22 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник днем будет до -16 градусов, уже в среду ночью температура воздуха понизится до -25 градусов, а после столбик термометра поднимется до отметки в -13 градусов, в некоторых районах дойдет до -8 градусов. На западе округа всю неделю будет держаться стабильно морозная погода — от -17 до -32 градусов.

Резкое потепление в регионе произошло в пятницу. Тогда столбик термометра поднялся до -6 градусов, при этом дул штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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На рабочей неделе жителей ЯНАО ожидают перепады температуры с -7 до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Температура воздуха днем понедельника, 17 января: от -7 до -12 градусов. По западным районам ночью до -32 градусов, днем — от -17 до -22 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Во вторник днем будет до -16 градусов, уже в среду ночью температура воздуха понизится до -25 градусов, а после столбик термометра поднимется до отметки в -13 градусов, в некоторых районах дойдет до -8 градусов. На западе округа всю неделю будет держаться стабильно морозная погода — от -17 до -32 градусов. Резкое потепление в регионе произошло в пятницу. Тогда столбик термометра поднялся до -6 градусов, при этом дул штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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