Вакцинированным «Спутником V» разрешили въезд в Австралию

Для поездки в Австралию можно привиться российской вакциной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Австралии разрешили въезд в страну туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает австралийское министерство внутренних дел.

«Для поездки в Австралию вы считаетесь полностью привитым, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA). Текущие одобренные или признанные вакцины и дозы, разрешенные для путешествий: … „Спутник V“ НИИ Гамалеи», — указано на сайте ведомства. Для подтверждения статуса вакцинации при въезде в Австралию необходимо предъявить сертификат международного образца.

Управление терапевтических товаров Австралии ранее признало «Спутник V». В ведомстве указали, что вакцина эффективна на 89% для профилактики заражения коронавирусом и на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.