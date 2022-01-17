Вакцинированным «Спутником V» разрешили въезд в Австралию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Для поездки в Австралию можно привиться российской вакциной Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Австралии разрешили въезд в страну туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает австралийское министерство внутренних дел.

«Для поездки в Австралию вы считаетесь полностью привитым, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA). Текущие одобренные или признанные вакцины и дозы, разрешенные для путешествий: … „Спутник V“ НИИ Гамалеи», — указано на сайте ведомства. Для подтверждения статуса вакцинации при въезде в Австралию необходимо предъявить сертификат международного образца.

Управление терапевтических товаров Австралии ранее признало «Спутник V». В ведомстве указали, что вакцина эффективна на 89% для профилактики заражения коронавирусом и на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Австралии разрешили въезд в страну туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает австралийское министерство внутренних дел. «Для поездки в Австралию вы считаетесь полностью привитым, если прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA). Текущие одобренные или признанные вакцины и дозы, разрешенные для путешествий: … „Спутник V“ НИИ Гамалеи», — указано на сайте ведомства. Для подтверждения статуса вакцинации при въезде в Австралию необходимо предъявить сертификат международного образца. Управление терапевтических товаров Австралии ранее признало «Спутник V». В ведомстве указали, что вакцина эффективна на 89% для профилактики заражения коронавирусом и на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...