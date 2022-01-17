В Австралии признали «Спутник V»

В Австралии признали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для прибывающих в страну граждан других государств. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Австралийского Управления терапевтических товаров (TGA).
«TGA определило, что вакцина против COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи (Спутник V, Российская Федерация) будет „признана“ для целей установления статуса вакцинации путешественника», — указано в обращении на сайте TGA.
В заявлении отмечено, что «Спутник V» обеспечивает защиту от коронавируса и снижает вероятность передачи инфекции. «Две дозы Спутника V (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98-100%», — сообщается в заявлении. Уточняется, что исследования проводились до появления «омикрон»-штамма. В заключении TGA подчеркивает, что регулятор признал только двухкомпонентный «Спутник V», а не «Спутник Лайт».
Российскую вакцину от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи признали во многих странах, однако Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) этого не сделали. Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон объяснил это политическими и экономическими причинами. При этом, по заявлению замгендиректора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, инспекторы EMA дали «положительное заключение» касательно клинических исследований «Спутника V», пишет RT.
В Австралии признали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для прибывающих в страну граждан других государств. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Австралийского Управления терапевтических товаров (TGA). «TGA определило, что вакцина против COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи (Спутник V, Российская Федерация) будет „признана“ для целей установления статуса вакцинации путешественника», — указано в обращении на сайте TGA. В заявлении отмечено, что «Спутник V» обеспечивает защиту от коронавируса и снижает вероятность передачи инфекции. «Две дозы Спутника V (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98-100%», — сообщается в заявлении. Уточняется, что исследования проводились до появления «омикрон»-штамма. В заключении TGA подчеркивает, что регулятор признал только двухкомпонентный «Спутник V», а не «Спутник Лайт». Российскую вакцину от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи признали во многих странах, однако Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) этого не сделали. Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон объяснил это политическими и экономическими причинами. При этом, по заявлению замгендиректора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, инспекторы EMA дали «положительное заключение» касательно клинических исследований «Спутника V», пишет RT.