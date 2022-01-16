Тюменский продавец смертельно опасной водки получил штраф. Ранее от суррогата погибли девять человек

17 января 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Со склада обвиняемого изъяли без малого 99 тысяч бутылок суррогата (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Штраф в 700 тысяч рублей заплатит житель Ялуторовска (Тюменская область), в гараже которого обнаружили почти 99 000 бутылок паленой водки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее в Тюмени после употребления такой продукции погибли девять человек. «В декабре 2019 года Алексей З. решил заработать на продаже безакцизного алкоголя. Через соцсети стал искать оптовых продавцов. Вскоре ему позвонил некий Арсен, который предложил купить партию алкоголя. Коробки с водкой и коньяком (98 933 бутылки) З. хранил на складе в Ялуторовске. Суд назначил мужчине наказание в виде 700 000 рублей штрафа», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Весь суррогат, изъятый у «бизнесмена», оценили в 18,5 млн рублей. После вступления приговора в силу опасный алкоголь будет уничтожен. Как признался сам подсудимый, в целом, он успел продать 20 коробок паленой водки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени после употребления контрафактного спиртного умерли девять человек. 14 фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО. Смертельные случаи также фиксировались в ХМАО — сначала из жизни ушли восемь человек, затем — еще трое. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Штраф в 700 тысяч рублей заплатит житель Ялуторовска (Тюменская область), в гараже которого обнаружили почти 99 000 бутылок паленой водки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее в Тюмени после употребления такой продукции погибли девять человек. «В декабре 2019 года Алексей З. решил заработать на продаже безакцизного алкоголя. Через соцсети стал искать оптовых продавцов. Вскоре ему позвонил некий Арсен, который предложил купить партию алкоголя. Коробки с водкой и коньяком (98 933 бутылки) З. хранил на складе в Ялуторовске. Суд назначил мужчине наказание в виде 700 000 рублей штрафа», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Весь суррогат, изъятый у «бизнесмена», оценили в 18,5 млн рублей. После вступления приговора в силу опасный алкоголь будет уничтожен. Как признался сам подсудимый, в целом, он успел продать 20 коробок паленой водки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени после употребления контрафактного спиртного умерли девять человек. 14 фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО. Смертельные случаи также фиксировались в ХМАО — сначала из жизни ушли восемь человек, затем — еще трое.