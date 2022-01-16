Свердловский депутат назвал ребенка с длинными волосами слизняком

Народный избранник оскорбил не только школьника с длинными волосами, но и его мать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат городской думы Артемовского (Свердловская область) Максим Демашин назвал ребенка слизняком, из-за того, что у школьника длинные волосы, а также оскорбил его мать. Об этом стало известно из комментария депутата в соцсети.

«Мне вообще непонятно, каких некоторые растят слизняков. Вот один мальчик на Кировке ходит. Мама ему волосы отращивает, как у девочки. Девочку хотела, вот и растит девочку, так как дура конченная. Мальчика Ярик зовут (Ярополк). Но похож этот Ярополк на Соню или Свету», — написал депутат под публикацией в паблике «Артемовский подслушано» в «ВКонтакте».

Первопричиной заявления Демашина стал пост в паблике, в котором сообщалось, что якобы на горке, которую построил депутат, ребенок сломал руку. Демашин в комментариях заявил, что жалобы на горку действительно поступили, но на самом деле руку никто не ломал. По мнению депутата, его оклеветали «стукачи с замаранной попой». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к депутату через соцсети, однако на момент публикации новости народный избранник не ответил.

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