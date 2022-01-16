В Екатеринбурге дети задохнулись в дыму, пока смотрели мультики

Когда мать вынесла детей из пожара, они уже надышались дымом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое детей в Екатеринбурге умерли, надышавшись дымом, пока взрослые были в магазине. Когда пожар начинался, дети смотрели мультфильмы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Мать детей с сожителем оставили несовершеннолетних одних в частном доме, сами пошли за продуктами в магазин. Работал электрический котел, горела новогодняя гирлянда. Врачи скорой медицинской помощи зафиксировали смерть детей. Предварительный диагноз — острое отравление продуктами горения», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что дети смотрели мультики, когда взрослые вышли из дома. Матери не было чуть больше часа, и за это время помещение заполнилось дымом. Вернувшись, мать вынесла детей, но спасти их не удалось.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что после смерти детей следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются точные причины произошедшего.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал агентству, что семья, в которой воспитывались дети, была неблагополучной. Мать погибших привлекалась к ответственности за побои. По предварительной информации, задымление в квартире могло начаться из-за проблем с электроприборами, с помощью которых отапливался дом. Там не было центрального отопления.

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