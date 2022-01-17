Личность предполагаемого преступника установил отдел «К» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердлвоская полиция установила лжеминера, который с января по сентябрь 2021 года рассылал сообщения в учреждения Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов региона. Им оказался 15-летний лицеист из Камышлова, сообщил URA.RU официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудниками полиции из спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями (отдел „К“) ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 15-летний учащийся одного из лицеев города Камышлов, который подозревается в совершении серии ложных сообщений о минировании различных учреждений. Молодой человек совершал противоправные поступки с января по сентябрь 2021 года. За этот период он с целью получения острых ощущений и денежного вознаграждения направил по электронной почте в адрес нескольких десятков организаций электронных писем с угрозами», — поделился Горелых.

По его словам, «в общей сложности рассылки фейковых сообщений о минировании коснулись многих школ, детских садов, колледжей, сети продуктовых магазинов, администрации и судебных органов». «Чтобы полицейские не смогли выйти на его след, он практиковал подмену букв на цифры, а также другие способы шифрования. <…> Однажды он направил силовикам послание, чтобы отомстить человеку, который выкладывал интимные фото своей знакомой в интернет», — добавил Горелых.

Подозреваемый юноша находится под подпиской о невыезде. Сейчас силовики проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

Как писало URA.RU, на прошлой неделе в Екатеринбурге из-за волны лжеминирований было эвакуировано 151 соцучреждение. Власти говорили, что атаки шли из-за рубежа. Утром 17 января в столице Урала эвакуировали еще две школы — №1 и №2.

Аппаратуру у лжеминера изъяли Фото предоставлено Валерием Горелых

Чтобы полицейские не смогли выйти на его след, подозреваемый практиковал подмену букв на цифры, а также другие способы шифрования Фото предоставлено Валерием Горелых

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