В Госдуме раскрыли, когда примут закон о повышении пенсий

Закон об индексации пенсий на 8,6% должен быть принят до конца января 2022 года. Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственной думы РФ, депутат «Единой России» Александр Жуков.
«Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции. Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много», — приводит слова Жукова официальный сайт фракции ЕР в Госдуме.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции — на 8,6%. Александр Жуков отметил, что средний размер пенсии после индексации составит почти 19 тысяч рублей, пишет RT. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что индексация пенсий справедлива для пенсионеров, пострадавших от скачка цен, сообщает телеканал 360.
Закон об индексации пенсий на 8,6% должен быть принят до конца января 2022 года. Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственной думы РФ, депутат «Единой России» Александр Жуков. «Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции. Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много», — приводит слова Жукова официальный сайт фракции ЕР в Госдуме. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции — на 8,6%. Александр Жуков отметил, что средний размер пенсии после индексации составит почти 19 тысяч рублей, пишет RT. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что индексация пенсий справедлива для пенсионеров, пострадавших от скачка цен, сообщает телеканал 360.