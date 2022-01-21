Ярмольник назвал самый дорогой подарок, связанный с детством

В школьные годы Леонид Ярмольник любил сидеть за рулем «Победы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самым дорогим подарком Леонид Ярмольник называет автомобиль «Победа», именно за руль машины этой марки актер впервые сел еще школьником. Автомобиль мужу на юбилей подарила в 2014 году Оксана Ярмольник. Об этом в беседе с URA.RU рассказал советский, российский актер театра и кино, продюсер, теле-радиоведущий Леонид Ярмольник.

«Из фильмов любимых машине нет, а вот с „Победой“ у меня связана конкретная история — это была машина, в которой я сидел за рулем, когда был школьником. Жена, зная об этом, подарила мне ее на юбилей, я машину восстанавливал, автомобиль жив и находится на ходу. Зимой на „Победе“ ездить нельзя, потому что она, так скажем, для хорошей погоды, для хорошей видимости», — объяснил Леонид Ярмольник.

Собеседник агентства добавил, что считает «Победу» самой красивой машиной советского периода. «„Победа“, на мой взгляд, один из самых красивых автомобилей советского периода, самый ходовой. Таких машин было много, они отражают время этой страны. Машина с интересной историей», — подчеркнул Ярмольник.

В этот день, 21 января 1981, на фабрике DMC в Dunmurry (Северная Ирландия) сошел с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12. Особую популярность данная марка машины приобрела после выхода в 1985 году фильма «Назад в будущее».

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