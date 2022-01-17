В Тобольске нашли начальника на пустовавшую месяцами должность

Новый сотрудник будет отвечать за работу с молодежью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Тобольска (Тюменская область) назначен директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики, им стал Максим Вильцан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Данную вакансию власти не могли закрыть более девяти месяцев.

«Директором департамента физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Тобольска назначен Максим Александрович Вильцан. Он имеет большой опыт в управлении, развитии допобразования, проектной деятельности и работе с молодежью», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска.

В 2003 году Максим Вильцан окончил Тобольскую педагогическую академию имени Менделеева, а после начал в ней преподавать. Параллельно с 2007 года возглавлял тобольское отделение «Молодой гвардии Единой России». С 2016 по 2019 годы руководил Центром детского технического творчества, а последние два года — детским технопарком «Кванториум».

Ранее URA.RU писало, что должность директора департамента появилась в мэрии Тобольска в апреле 2021 года. Как сообщали в администрации, зарплата главы структуры будет составлять более 80 тысяч рублей.

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